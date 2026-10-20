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Головна ТЦК Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: які документи потрібно надати

Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: які документи потрібно надати

Ua ru
20 жовтня 2026 19:45
Відстрочка від мобілізації стала доступнішою завдяки рішенню Міноборони Ілюстративне фото
Процедура оформлення відстрочки від мобілізації. Ілюстративне фото

Деякі працівники Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти отримали можливість оформити відстрочку від мобілізації. Йдеться про членів агентства та співробітників його секретаріату, які мають науковий ступінь і працюють там за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості. Для цієї категорії передбачена окрема процедура подання документів.

Оформити відстрочку безпосередньо через додаток "Резерв+" неможливо, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Які документи знадобляться

Заяву необхідно подати особисто в центрі надання адміністративних послуг. Для її розгляду потрібно підготувати два підтверджувальні документи:

  • довідку Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про займану посаду та роботу за основним місцем на умовах повної зайнятості;
  • диплом про присвоєння наукового ступеня.
  • Документи подаються особисто через ЦНАП. Вимога щодо наявності наукового ступеня та повної зайнятості є обов’язковою для оформлення відстрочки на цій підставі.

Хто приймає рішення та де перевірити результат

Після прийому заяви центр надання адміністративних послуг передає документи до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Рішення про надання відстрочки ухвалює уповноважена комісія при ТЦК та СП. Відвідувати центр комплектування особисто для подання заяви не потрібно.

Про результат розгляду повідомляє ЦНАП, а в разі схвалення відомості про відстрочку відображаються в електронному військово-обліковому документі в додатку "Резерв+".

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в одному з обласних ТЦК проти ветерана війни застосували сльозогінний газ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що депутатка Верховної Ради України запропонувала змінити принципи мобілізації та поставити на облік жінок.

мобілізація бронювання відстрочка ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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