На Черкащині ТЦК застосували газ проти ветерана з ампутацією: покарання обмежилося штрафом 1700 грн

Працівники ТЦК та СП. Фото: Суспільне

Працівники Черкаського обласного територіального центру комплектування застосували проти ветерана війни з інвалідністю ІІ групи сльозогінний газ. Інцидент стався у травні. Сьогодні, 20 жовтня, справу розглянули на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану у Черкасах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання ТСК.

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У групи оповіщення ТЦК була вимкнена боді-камера

Під час засідання стало відомо, що на території Чигиринського району працівниками ТЦК та СП був зупинений автомобіль, яким керував ветеран війни, якому ампутували ногу, бойовий сержант на ім'я Володимир. В автомобілі ветерана перебували його дружина та малолітня дитина.

Начальник Черкаського обласного ТЦК Віталій Луговський заявив, що ветеран нібито погрожував нагородною зброєю та "потягнувся за чимось". І нібито в цей момент було застосовано сльозогінний газ. Водночас він підтвердив, що бодікамери не працювали.

"Хлопці не знали, чи в нього є нагородна зброя. Він потягнувся за чимось. Хлопці застосували слизогінний газ, щоб не було подальших непонятних дій, незрозумілих дій", — сказав він.

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У результаті двом причетним військовим оголосили догани. За відсутність відеозапису одного з військових також притягнули до адміністративної відповідальності — 1700 грн штрафу, який очільник ТСК Олексій Гончаренко назвав смішним.

Водночас працівники ТЦК продовжують служити у тому самому відділі. На запитання Гончаренка, чи мали вони право застосовувати газ, начальник ТЦК відповів, що ні.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно на збірному пункті ТЦК на Полтавщині помер 46-річний чоловік, який очікував на відправлення до військової частини. За попередніми даними, причиною смерті могла стати гостра серцева недостатність, а слідів насильства на тілі не виявили. У ТЦК заявили про сприяння правоохоронцям у з’ясуванні обставин події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни щодо мобілізації жінок і бронювання медичних працівників. Водночас чинні правила не передбачають примусової мобілізації жінок, а розбронювання медиків для потреб ЗСУ відбувається за визначеною процедурою та з урахуванням потреб військової медицини.