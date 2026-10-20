Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Працівники ТЦК застосували газ проти ветерана з ампутацією: їх покарали

Працівники ТЦК застосували газ проти ветерана з ампутацією: їх покарали

Ua ru
20 жовтня 2026 16:13
На Черкащині ТЦК застосували газ проти ветерана з ампутацією: покарання обмежилося штрафом 1700 грн
Працівники ТЦК та СП. Фото: Суспільне

Працівники Черкаського обласного територіального центру комплектування застосували проти ветерана війни з інвалідністю ІІ групи сльозогінний газ. Інцидент стався у травні. Сьогодні, 20 жовтня, справу розглянули на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства України та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану у Черкасах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання ТСК.

Реклама

У групи оповіщення ТЦК була вимкнена боді-камера

Під час засідання стало відомо, що на території Чигиринського району працівниками ТЦК та СП був зупинений автомобіль, яким керував ветеран війни, якому ампутували ногу, бойовий сержант на ім'я Володимир. В автомобілі ветерана перебували його дружина та малолітня дитина.

Начальник Черкаського обласного ТЦК Віталій Луговський заявив, що ветеран нібито погрожував нагородною зброєю та "потягнувся за чимось". І нібито в цей момент було застосовано сльозогінний газ. Водночас він підтвердив, що бодікамери не працювали.

"Хлопці не знали, чи в нього є нагородна зброя. Він потягнувся за чимось. Хлопці застосували слизогінний газ, щоб не було подальших непонятних дій, незрозумілих дій", — сказав він.

Читайте також:

У результаті двом причетним військовим оголосили догани. За відсутність відеозапису одного з військових також притягнули до адміністративної відповідальності — 1700 грн штрафу, який очільник ТСК Олексій Гончаренко назвав смішним.

Водночас працівники ТЦК продовжують служити у тому самому відділі. На запитання Гончаренка, чи мали вони право застосовувати газ, начальник ТЦК відповів, що ні.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно на збірному пункті ТЦК на Полтавщині помер 46-річний чоловік, який очікував на відправлення до військової частини. За попередніми даними, причиною смерті могла стати гостра серцева недостатність, а слідів насильства на тілі не виявили. У ТЦК заявили про сприяння правоохоронцям у з’ясуванні обставин події.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Верховній Раді обговорюють можливі зміни щодо мобілізації жінок і бронювання медичних працівників. Водночас чинні правила не передбачають примусової мобілізації жінок, а розбронювання медиків для потреб ЗСУ відбувається за визначеною процедурою та з урахуванням потреб військової медицини.

Черкаська область військові газ мобілізація ТЦК та СП
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації