Військовий на території збірного пункту. Фото ілюстративне: dyvys.info

На Полтавщині у збірному пункті помер чоловік, якого доставили до ТЦК та СП. Слідів насилля на тілі покійного не виявили. Імовірно, причиною смерті стало захворювання серця.

Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про смерть у збірному пункті

До військкомату доставили чоловіка 1978 року народження. На збірному пункті військовозобов'язаний, який раніше перебував у розшуку, чекав на відправлення до однієї з військових частин ЗСУ. Під час очікування йому стало зле.

"Втратив свідомість. Черговий одразу викликав швидку допомогу, але, на жаль, медики констатували смерть", — зазначили в регіональному ТЦК та СП.

Правоохоронці провели слідчі дії та дійшли висновку, що чоловік помер не через насилля. Попередня причина смерті — гостра серцева недостатність. У військкоматі зазначили, що Кременчуцький РТЦК та СП співпрацює зі слідством.

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Раніше Новини.LIVE повідомляв, що у Кропивницькому дівчинку 2018 року народження доставили до ТЦК та СП разом із батьком. У приміщенні військкомату дитина провела понад десять годин. У Кіровоградському обласному ТЦК та СП мають провести службове розслідування.

Також Новини.LIVE з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця писав, що представники омбудсмена перевірили дев'ять ТЦК та СП на Черкащині. Завдяки моніторинговій групі деякі військовозобов'язані пройшли додаткові медичні обстеження або повторну ВЛК. У цьому ж регіоні виявили чоловіків, які без оформлення відповідних документів тривалий час перебували у збірному пункті.