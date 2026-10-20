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В ТЦК отреагировали на смерть мужчины в пункте сбора

Ua ru
20 октября 2026 07:30
В Полтавской области в пункте сбора умер мужчина dyvys.info
Военный на территории сборного пункта. Фото иллюстративное: dyvys.info

В Полтавской области в пункте сбора умер мужчина, которого доставили в ТЦК и СП. Следов насилия на теле покойного не обнаружили. Вероятно, причиной смерти стало сердечное заболевание.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что известно о смерти в сборном пункте

В военкомат доставили мужчину 1978 года рождения. В сборном пункте военнообязанный, который ранее находился в розыске, ждал отправки в одну из воинских частей ВСУ. Во время ожидания ему стало плохо.

"Он потерял сознание. Дежурный сразу вызвал скорую помощь, но, к сожалению, медики констатировали смерть", — отметили в региональном ТЦК и СП.

Правоохранители провели следственные действия и пришли к выводу, что мужчина умер не в результате насилия. Предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность. В военкомате отметили, что Кременчугский РТЦК и СП сотрудничает со следствием.

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Ранее Новини.LIVE сообщал, что в Кропивницком девочку 2018 года рождения доставили в ТЦК и СП вместе с отцом. В помещении военкомата ребенок провела более десяти часов. В Кировоградском областном ТЦК и СП должны провести служебное расследование.

Также Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца писал, что представители омбудсмена проверили девять ТЦК и СП в Черкасской области. Благодаря мониторинговой группе некоторые военнообязанные прошли дополнительные медицинские обследования или повторную ВВК. В этом же регионе выявили мужчин, которые без оформления соответствующих документов длительное время находились в сборном пункте.

смерть военкомат мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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