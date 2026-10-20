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Главная ТЦК Сотрудники ТЦК применили газ против ветерана с ампутацией: их наказали

Сотрудники ТЦК применили газ против ветерана с ампутацией: их наказали

Ua ru
20 октября 2026 16:13
В Черкасской области сотрудники ТЦК применили газ против ветерана с ампутацией: наказание ограничилось штрафом в размере 1700 грн
Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Суспільне

Сотрудники Черкасского областного территориального центра комплектования применили против ветерана войны с инвалидностью II группы слезоточивый газ. Инцидент произошел в мае. Сегодня, 20 октября, дело рассмотрели на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения в Черкассах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание ВСК.

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У группы оповещения ВСК была выключена боди-камера

В ходе заседания стало известно, что на территории Чигиринского района сотрудниками ВСК и СП был остановлен автомобиль, за рулем которого находился ветеран войны, у которого ампутировали ногу, боевой сержант по имени Владимир. В автомобиле ветерана находились его жена и малолетний ребенок.

Начальник Черкасского областного ТЦК Виталий Луговский заявил, что ветеран якобы угрожал наградным оружием и «потянулся за чем-то». И якобы в этот момент был применен слезоточивый газ. В то же время он подтвердил, что бодикамеры не работали.

"Ребята не знали, есть ли у него наградной пистолет. Он потянулся за чем-то. Ребята применили слезоточивый газ, чтобы не было дальнейших непонятных действий",— сказал он.

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В результате двум причастным военным вынесли выговоры. За отсутствие видеозаписи одного из военных также привлекли к административной ответственности — штраф в размере 1700 грн, который глава ТСК Алексей Гончаренко назвал смешным.

В то же время сотрудники ТЦК продолжают служить в том же отделе. На вопрос Гончаренко, имели ли они право применять газ, начальник ТЦК ответил, что нет.

Как писали Новини.LIVE, недавно на сборном пункте ТЦК в Полтавской области скончался 46-летний мужчина, который ожидал отправки в воинскую часть. По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность, а следов насилия на теле не обнаружили. В ТЦК заявили о содействии правоохранительным органам в выяснении обстоятельств происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Верховной Раде обсуждаются возможные изменения, касающиеся мобилизации женщин и бронирования медицинских работников. В то же время действующие правила не предусматривают принудительной мобилизации женщин, а снятие резерва с медиков для нужд ВСУ происходит по установленной процедуре и с учетом потребностей военной медицины.

Черкасская область военные газ мобилизация ТЦК и СП
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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