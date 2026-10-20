Украинский военнослужащий. Фото: 34 бригады береговой обороны Морской пехоты

Достижение предельного возраста пребывания в запасе является основанием для исключения мужчину из воинского учета. В Украине этот процесс должен проходить автоматически через реестр "Оберіг", без обязательного посещения территориального центра комплектования. Для большинства военнообязанных предельный возраст составляет 60 лет, а для лиц высшего офицерского состава — 65 лет.

После исключения из учета ранее действовавшие отсрочка и бронирование больше не применяются, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Как проверить исключение из воинского учета

Если приложение "Резерв+" продолжает показывать статус "На учете", сведения необходимо проверить. После достижения установленного возраста система должна обновить учетные данные, если в реестре правильно указаны дата рождения и воинское звание. Проверить результат можно в приложении "Резерв+": для этого следует обновить электронный военно-учетный документ. При успешном изменении данных в нем должен отображаться статус "Исключен". Отсутствие такого статуса может указывать на необходимость дополнительной проверки информации в реестре.

Что делать если данные не обновились

Если приложение по-прежнему показывает статус "На учете", сначала рекомендуется выйти из профиля "Резерв+", войти повторно и обновить документ. Когда это не помогает, следует обратиться в ТЦК и СП для проверки сведений. Среди возможных причин — неправильно указанная дата рождения или отсутствие информации о воинском звании, которое влияет на определение предельного возраста.

Исключение из воинского учета по возрасту не означает автоматического аннулирования ранее зафиксированных нарушений или штрафов. Отдельно может потребоваться урегулировать вопросы, возникшие до изменения учетного статуса.

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Если ТЦК ранее направил в Национальную полицию обращение по поводу доставки человека, изменение возраста в реестре само по себе не гарантирует прекращения соответствующей процедуры. В такой ситуации необходимо отдельно выяснить статус обращения и предусмотренный законом порядок его урегулирования.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, какие категории украинских военнослужащих могут рассчитывать на демобилизацию в 2027 году.

Также Новини.LIVE писали о том, что в Верховной Раде предложили изменить принципы мобилизации и привлечь к военной службе женщин.