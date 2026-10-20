Як знятися з військового обліку після 60 років: проблема в Резерв+
Досягнення граничного віку перебування в запасі є підставою для виключення чоловіка з військового обліку. В Україні цей процес має відбуватися автоматично через реєстр "Оберіг", без обов’язкового відвідування територіального центру комплектування. Для більшості військовозобов’язаних граничний вік становить 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.
Після виключення з обліку раніше діючі відстрочка та бронювання більше не застосовуються, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.
Як перевірити виключення з військового обліку
Якщододаток "Резерв+" продовжує показувати статус "На обліку", відомості необхідно перевірити. Після досягнення встановленого віку система має оновити облікові дані, якщо в реєстрі правильно вказані дата народження та військове звання. Перевірити результат можна в додатку "Резерв+": для цього слід оновити електронний військово-обліковий документ. У разі успішної зміни даних у ньому має відображатися статус "Виключений". Відсутність такого статусу може вказувати на необхідність додаткової перевірки інформації в реєстрі.
Що робити, якщо дані не оновилися
Якщо додаток, як і раніше, показує статус "На обліку", спочатку рекомендується вийти з профілю "Резерв+", увійти повторно та оновити документ. Коли це не допомагає, слід звернутися до ТЦК та СП для перевірки відомостей. Серед можливих причин — неправильно вказана дата народження або відсутність інформації про військове звання, що впливає на визначення граничного віку.
Виключення з військового обліку за віком не означає автоматичного скасування раніше зафіксованих порушень або штрафів. Окремо може знадобитися врегулювати питання, що виникли до зміни облікового статусу.
Якщо ТЦК раніше направив до Національної поліції звернення щодо доставки особи, зміна віку в реєстрі сама по собі не гарантує припинення відповідної процедури. У такій ситуації необхідно окремо з’ясувати статус звернення та передбачений законом порядок його врегулювання.
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