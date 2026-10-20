Український військовослужбовець. Фото: 34-та бригада берегової оборони Морської піхоти

Досягнення граничного віку перебування в запасі є підставою для виключення чоловіка з військового обліку. В Україні цей процес має відбуватися автоматично через реєстр "Оберіг", без обов’язкового відвідування територіального центру комплектування. Для більшості військовозобов’язаних граничний вік становить 60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65 років.

Після виключення з обліку раніше діючі відстрочка та бронювання більше не застосовуються, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Як перевірити виключення з військового обліку

Якщододаток "Резерв+" продовжує показувати статус "На обліку", відомості необхідно перевірити. Після досягнення встановленого віку система має оновити облікові дані, якщо в реєстрі правильно вказані дата народження та військове звання. Перевірити результат можна в додатку "Резерв+": для цього слід оновити електронний військово-обліковий документ. У разі успішної зміни даних у ньому має відображатися статус "Виключений". Відсутність такого статусу може вказувати на необхідність додаткової перевірки інформації в реєстрі.

Що робити, якщо дані не оновилися

Якщо додаток, як і раніше, показує статус "На обліку", спочатку рекомендується вийти з профілю "Резерв+", увійти повторно та оновити документ. Коли це не допомагає, слід звернутися до ТЦК та СП для перевірки відомостей. Серед можливих причин — неправильно вказана дата народження або відсутність інформації про військове звання, що впливає на визначення граничного віку.

Виключення з військового обліку за віком не означає автоматичного скасування раніше зафіксованих порушень або штрафів. Окремо може знадобитися врегулювати питання, що виникли до зміни облікового статусу.

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Якщо ТЦК раніше направив до Національної поліції звернення щодо доставки особи, зміна віку в реєстрі сама по собі не гарантує припинення відповідної процедури. У такій ситуації необхідно окремо з’ясувати статус звернення та передбачений законом порядок його врегулювання.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, які категорії українських військовослужбовців можуть розраховувати на демобілізацію у 2027 році.

Також Новини.LIVE писали про те, що у Верховній Раді запропонували змінити принципи мобілізації та залучити до військової служби жінок.