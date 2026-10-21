Демобілізація військовослужбовців. Фото: УНІАН

В Україні продовжують розробляти механізм поступового звільнення військовослужбовців, які тривалий час перебувають у війську. До цієї роботи залучені Міністерство оборони та парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Народний депутат Федір Веніславський заявив, що рішення можуть підготувати в короткостроковій перспективі, однак точну дату поки що назвати не можна.

При визначенні черговості необхідно враховувати не тільки тривалість служби, а й обставини, за яких військові виконували завдання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Radio NV.

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Кого можуть звільнити з армії в першу чергу

Пропонується враховувати заслуги та стан здоров’я військовослужбовців. Механізм, що обговорюється, має передбачати поступове звільнення тих, хто перебуває в армії з 2014 року, а також військовослужбовців, які приєдналися до армії на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

При цьому тривалість служби не розглядається як єдиний критерій. Як приклад депутат навів військового, який отримав два важкі поранення і продовжує службу: на його думку, така людина може мати більше підстав для першочергового звільнення, ніж військовослужбовець з аналогічним стажем, який не брав участі в бойових діях.

Коли оголосять терміни демобілізації

Представники Міноборони та профільного парламентського комітету обговорюють підхід, який має враховувати різні обставини служби та забезпечити більш справедливу черговість звільнення. Остаточні критерії, перелік категорій та конкретні дати поки що не опубліковані. Парламентарій висловив упевненість, що питання вирішать найближчим часом, але не уточнив, чи займе підготовка місяць чи два.

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До офіційного затвердження порядку чинні правила проходження військової служби залишаються в силі. Саме обговорення механізму не означає, що військовослужбовці з певним стажем уже отримали право на звільнення. Для визначення реальних термінів необхідно дочекатися офіційного рішення та роз’яснення умов його застосування.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що українські депутати також запропонували переглянути принцип військового обліку для українських жінок.

Також Новини.LIVE писали про напад представників одного з регіональних ТЦК та СП на ветерана, який має групу інвалідності.