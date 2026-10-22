Процедура бронирования в "Дії". Фото: УНИАН

Правительство Украины готовит обновление правил бронирования военнообязанных работников, однако окончательные параметры реформы пока не согласованы. Кабинет министров планирует принять соответствующее постановление до конца недели. Из проекта исключили положение, которое предлагало не учитывать работников с отсрочкой при расчете квоты бронирования.

При этом вопрос возможного сокращения лимитов для отдельных отраслей экономики остается на обсуждении, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Дмитрия Кисилевского.

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Какие положения пересматривают

Еще одно предложение предусматривает создание при Кабмине Координационного центра по организации бронирования военнообязанных. Согласно описанному проекту, он будет выполнять консультативную функцию и оценивать обоснованность критериев, по которым предприятия получают возможность бронировать сотрудников.

Центр сможет рекомендовать пересмотр критериев или статуса критически важного предприятия, но окончательные решения останутся за профильными органами исполнительной власти и местными администрациями.

Какие квоты могут затронуть предприятия

В предыдущих вариантах проекта обсуждалось снижение лимитов бронирования для ряда сфер. Среди предложений фигурировали следующие изменения:

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для предприятий оборонно-промышленного комплекса и отдельных компаний энергетического сектора — со 100% до 85%;

для некоторых предприятий тепло- и водоснабжения, а также обращения с бытовыми отходами — с 75% до 60%;

для остальных критически важных предприятий — сохранение лимита на уровне 50%.

Эти показатели относятся к обсуждавшимся предложениям и не являются подтверждением того, что новые ограничения уже утверждены. Окончательные цифры должны быть закреплены в принятом и официально опубликованном документе.

По словам Кисилевского, Министерство экономики и окружающей среды не ожидает существенного изменения критериев, которые применяются при определении возможности бронирования работников. Ранее премьер-министр Сергей Корецкий объяснял необходимость пересмотра системы стремлением выявить случаи необоснованного получения статуса критически важного предприятия. Вместе с тем власти заявляли о намерении не допустить серьезных последствий для работы предприятий, имеющих значение для обороны и энергетики.

До утверждения постановления работодателям следует руководствоваться действующими правилами бронирования. После публикации окончательной редакции документа станет понятно, какие квоты сохранятся, какие изменятся и как будет работать Координационный центр. Пока обсуждаемые параметры не следует считать вступившими в силу требованиями.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в системе отсрочек от мобилизации появилось важное изменение, которое позволит военнообязанным получить бронь.

Также Новини.LIVE сообщали, что часть украинских мужчин в конце нынешнего года могут получить отсрочку при выполнении правил Минобороны Украины.