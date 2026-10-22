Работа представителей ТЦК. Фото: telegraf.in.ua

Проверка военно-учетных документов и доставление граждан в территориальные центры комплектования должны проходить с соблюдением установленных законом процедур. Полномочия представителей ТЦК и полиции при этом различаются. Административное задержание вправе проводить уполномоченные сотрудники полиции при наличии законных оснований.

Общий срок такого задержания, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, не должен превышать трех часов, за исключением предусмотренных законом случаев, сообщает портал Новини.LIVE.

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Как распределены полномочия полиции и ТЦК

Само по себе доставление человека в ТЦК не означает, что он признан виновным в нарушении. При проверке документов полицейские могут устанавливать личность гражданина и проверять информацию, необходимую для выполнения возложенных на них полномочий. Представители ТЦК проверяют военно-учетные документы и при наличии предусмотренных законом оснований могут вручить повестку. Даже если представитель центра комплектования руководит совместной группой оповещения, это не наделяет его полномочиями полицейского. Вопросы административного задержания и доставления должны решаться в соответствии с законом.

Что должны соблюдать при задержании

Если имеются законные основания для административного задержания, полицейский обязан сообщить человеку причину ограничения свободы, разъяснить его права и оформить соответствующий протокол. В рамках установленных правил применяется видеозапись на нагрудную камеру. Ключевые требования к процедуре включают:

наличие предусмотренных законом оснований для задержания;

разъяснение причин задержания и права на правовую помощь;

оформление протокола уполномоченным полицейским;

соблюдение установленных требований к видеофиксации;

применение мер принуждения только в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Сколько может длиться задержание

Статья 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях устанавливает общий срок административного задержания до трех часов. Отсчет связан с фактическим ограничением свободы человека, а не только с оформлением документов или прибытием в ТЦК. При этом законодательство предусматривает отдельные исключения, поэтому конкретный срок необходимо оценивать с учетом обстоятельств и правового основания. Документ ТЦК о доставлении имеет учетное значение и не заменяет протокол административного задержания, который оформляет полиция.

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После доставления военно-учетные данные могут проверить через реестр "Оберіг", уточнить сведения и при наличии оснований продолжить предусмотренные законом процедуры. При этом нахождение группы оповещения возле жилого дома само по себе не дает права входить в жилище без законных оснований. Любые действия представителей государственных органов должны соответствовать действующему законодательству и учитывать права человека.

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