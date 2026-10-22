Робота представників ТЦК. Фото: telegraf.in.ua

Перевірка військово-реєстраційних документів та доставка громадян до територіальних центрів комплектування мають відбуватися з дотриманням встановлених законом процедур. Повноваження представників ТЦК та поліції при цьому відрізняються. Адміністративне затримання мають право здійснювати уповноважені співробітники поліції за наявності законних підстав.

Загальний строк такого затримання, згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, не повинен перевищувати трьох годин, за винятком випадків, передбачених законом, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Як розподілені повноваження поліції та ТЦК

Сама по собі доставка особи до ТЦК не означає, що її визнано винною у порушенні. Під час перевірки документів поліцейські можуть встановлювати особу громадянина та перевіряти інформацію, необхідну для виконання покладених на них повноважень. Представники ТЦК перевіряють військово-реєстраційні документи та за наявності передбачених законом підстав можуть вручити повістку. Навіть якщо представник центру комплектування керує спільною групою оповіщення, це не наділяє його повноваженнями поліцейського. Питання адміністративного затримання та доставки повинні вирішуватися відповідно до закону.

Чого слід дотримуватися під час затримання

Якщо є законні підстави для адміністративного затримання, поліцейський зобов’язаний повідомити особі причину обмеження свободи, роз’яснити її права та оформити відповідний протокол. У межах встановлених правил застосовується відеозапис на нагрудну камеру. Ключові вимоги до процедури включають:

наявність передбачених законом підстав для затримання;

роз'яснення причин затримання та права на правову допомогу;

оформлення протоколу уповноваженим поліцейським;

дотримання встановлених вимог до відеофіксації;

застосування заходів примусу лише в межах повноважень, передбачених законом.

Скільки може тривати затримання

Стаття 263 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлює загальний строк адміністративного затримання до трьох годин. Відлік пов’язаний із фактичним обмеженням свободи особи, а не лише з оформленням документів або прибуттям до ТЦК. При цьому законодавство передбачає окремі винятки, тому конкретний строк необхідно оцінювати з урахуванням обставин та правової підстави. Документ ТЦК про доставку має облікове значення і не замінює протокол адміністративного затримання, який оформляє поліція.

Читайте також:

Після доставки військово-облікові дані можуть перевірити через реєстр "Оберіг", уточнити відомості та, за наявності підстав, продовжити передбачені законом процедури. При цьому перебування групи оповіщення біля житлового будинку саме по собі не дає права заходити до помешкання без законних підстав. Будь-які дії представників державних органів повинні відповідати чинному законодавству та враховувати права людини.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, які категорії українських військовослужбовців можуть першими розраховувати на демобілізацію.

Також Новини.LIVE писали про те, хто отримає право на відстрочку від мобілізації в останні місяці року, і як отримати бронювання без візиту до ТЦК.