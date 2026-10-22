Мобілізовані українці. Ілюстративне фото

В Україні триває мобілізація згідно з чинним законодавством. Право на відстрочку залежить від віку, стану здоров’я, сімейних обставин, навчання та інших підстав, передбачених законом. Для більшості військовозобов’язаних чоловіків мобілізаційний вік становить від 25 до 60 років.

Навіть у цій категорії призов можливий не у всіх випадках: значення мають наявність відстрочки, бронювання та інші юридичні обставини. При цьому належність до певної групи не завжди означає автоматичне звільнення від призову, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які категорії мають право на відстрочку

Перелік підстав закріплено у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, відстрочка може надаватися таким категоріям громадян за умови дотримання встановлених вимог:

особам з інвалідністю, а також тим, кого визнано тимчасово непридатними до військової служби в передбаченому законом порядку;

батькам трьох і більше неповнолітніх дітей та окремим категоріям осіб, які самостійно виховують дітей;

громадянам, які доглядають за родичами за наявності передбачених законом підстав;

студентам, аспірантам та докторантам, якщо вони відповідають вимогам законодавства;

працівникам критично важливих підприємств та організацій, яким офіційно надано право на бронювання;

окремим категоріям державних службовців та іншим особам, прямо зазначеним у законі;

громадянам, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти за обставин, передбачених законодавством.

Як враховують вік та стан здоров’я

Чоловіки віком до 25 років, як правило, не підлягають мобілізації, хоча для окремих категорій передбачені винятки. Після досягнення 60 років громадянин не належить до звичайної вікової категорії мобілізаційного призову, однак може вступити на військову службу добровільно на контрактній основі.

Медичні підстави оцінює військово-лікарська комісія: враховуються діагноз, ступінь порушення функцій організму та подані документи. Сама наявність захворювання не означає автоматичного визнання непридатності — рішення ухвалюється за результатами медичного огляду.

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Чим відстрочка відрізняється від виключення з обліку

Виключення з військового обліку регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" і не є тим самим, що й відстрочка. Зокрема, підставою для виключення може бути визнання особи непридатною до військової служби з виключенням з обліку, досягнення граничного віку перебування в запасі, припинення громадянства України та інші передбачені законом обставини. Для кожної ситуації встановлено власний порядок підтвердження. Тому наявність права на відстрочку не означає автоматичного виключення з військового обліку.

Перед зверненням до ТЦК та СП слід перевірити актуальні вимоги та перелік підтверджуючих документів. Умови можуть відрізнятися залежно від сімейних обставин, стану здоров’я, навчання, бронювання та інших підстав. Остаточне рішення залежить від конкретної норми закону та документів, що підтверджують право на відстрочку або виключення з обліку.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про важливе нововведення в законі про мобілізацію в Україні, яке дозволить отримати відстрочку ще одній категорії військовозобов’язаних громадян.

Також Новини.LIVE писали про нові правила роботи ТЦК та СП, які гарантують військовозобов’язаним громадянам дотримання прав і захищають від свавілля військових комісарів.