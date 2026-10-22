Мобилизованные украинцы. Фото иллюстративное

В Украине продолжается мобилизация по действующим законодательным правилам. Право на отсрочку зависит от возраста, состояния здоровья, семейных обстоятельств, обучения и других предусмотренных законом оснований. Для большинства военнообязанных мужчин мобилизационный возраст составляет от 25 до 60 лет.

Даже в этой категории призыв возможен не во всех случаях: значение имеют наличие отсрочки, бронирования и другие юридические обстоятельства. При этом принадлежность к определенной группе не всегда означает автоматическое освобождение от призыва, сообщает портал Новини.LIVE.

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Какие категории имеют право на отсрочку

Перечень оснований закреплен в статье 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, отсрочка может предоставляться следующим категориям граждан при соблюдении установленных условий:

людям с инвалидностью, а также признанным временно непригодными к военной службе в предусмотренном законом порядке;

родителям троих и более несовершеннолетних детей и отдельным категориям лиц, самостоятельно воспитывающих детей;

гражданам, которые ухаживают за родственниками при наличии предусмотренных законом оснований;

студентам, аспирантам и докторантам, если они соответствуют требованиям законодательства;

работникам критически важных предприятий и организаций, которым официально предоставлено бронирование;

отдельным категориям государственных служащих и другим лицам, прямо указанным в законе;

гражданам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при обстоятельствах, предусмотренных законодательством.

Как учитывают возраст и состояние здоровья

Мужчины младше 25 лет по общему правилу не подлежат мобилизации, хотя для отдельных категорий предусмотрены исключения. После достижения 60 лет гражданин не относится к обычной возрастной категории мобилизационного призыва, однако может поступить на военную службу добровольно на контрактной основе.

Медицинские основания оценивает военно-врачебная комиссия: учитываются диагноз, степень нарушения функций организма и представленные документы. Само наличие заболевания не означает автоматического признания непригодности — решение принимается по результатам медицинского освидетельствования.

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Чем отсрочка отличается от исключения из учета

Исключение из воинского учета регулируется законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и не является тем же самым, что отсрочка. В частности, основанием для исключения может быть признание человека непригодным к военной службе с исключением из учета, достижение предельного возраста пребывания в запасе, прекращение гражданства Украины и другие предусмотренные законом обстоятельства. Для каждой ситуации установлен собственный порядок подтверждения. Поэтому наличие права на отсрочку не означает автоматического исключения из воинского учета.

Перед обращением в ТЦК и СП следует проверить актуальные требования и перечень подтверждающих документов. Условия могут различаться в зависимости от семейных обстоятельств, состояния здоровья, обучения, бронирования и других оснований. Окончательное решение зависит от конкретной нормы закона и документов, подтверждающих право на отсрочку или исключение из учета.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о важном нововведении в законе про мобилизацию в Украине, который позволит получить отсрочку еще одной категории военнообязанных граждан.

Также Новини.LIVE писали о новых правилах работы ТЦК и СП, которые гарантируют военнообязанным гражданам соблюдение прав и защищают от произвола военкомов.