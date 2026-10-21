Проверка учетных документов на улице. Фото иллюстративное

Порядок взаимодействия полиции и территориальных центров комплектования при проверке военно-учетных документов предусматривает конкретные обязанности для каждой стороны. В сети был опубликован документ, который описывает процедуру выявления предполагаемых нарушений, административного задержания и доставки граждан в ТЦК. Согласно изложенному алгоритму, задерживать человека в административном порядке вправе уполномоченный полицейский, а не сотрудник центра комплектования.

При этом правоохранители должны разъяснить основания задержания, оформить протокол и соблюдать предусмотренные законом гарантии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на издание "Думская".

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Как полиция и ТЦК проверяют документы

Процедура начинается с передачи ТЦК сведений о людях, в отношении которых имеются основания проверить возможное нарушение правил воинского учета. Полицейские проверяют информацию по своим базам, а совместные группы могут работать в общественных местах, на блокпостах, предприятиях и по месту проживания граждан.

При проверке документов сотрудники полиции устанавливают личность и выясняют, есть ли основания для дальнейших действий. Сотрудники ТЦК проверяют военно-учетные сведения и могут вручать повестки в установленном законом порядке.

Если имеются законные основания для административного задержания, его проводит полицейский. Человеку должны сообщить причины ограничения свободы и разъяснить право на бесплатную помощь юриста. Также оформляется протокол, а действия полиции, согласно описанному в публикации порядку, должны фиксироваться на нагрудную камеру. Применять меры принуждения разрешается только в пределах полномочий, предусмотренных законодательством.

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Как проходит доставление в ТЦК

Согласно опубликованному документу, доставление задержанного должно осуществляться полицейским транспортом, при этом сотрудники ТЦК могут сопровождать человека. После прибытия проверяются его данные в реестре "Оберіг", а факт доставления оформляется отдельно от протокола административного задержания.

В дальнейшем могут уточняться военно-учетные сведения или рассматриваться материалы о предполагаемом правонарушении. Публикация также указывает на ежедневную сверку полицией и ТЦК данных о задержанных и доставленных гражданах. Сам факт доставления не означает автоматического установления вины или назначения штрафа.

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, какие категории военнослужащих могут рассчитывать на демобилизацию в ближайшем будущем.

Также Новини.LIVE сообщали, что ТЦК и СП поставили на военный учет мужчину, который оказался иностранцем и не мог подлежать призыву на службу.