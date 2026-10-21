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ТЦК поставил иностранца на учет: случай из практики адвоката

Ua ru
21 октября 2026 08:40
ТЦК поставил на воинский учет мужчину без гражданства Украины rbc.ua
Военный билет. Фото иллюстративное: rbc.ua

В условиях мобилизации призыву на военную службу подлежат только граждане Украины. Иностранцев не мобилизуют — присоединиться к войску они могут только по контракту. Правда, ТЦК и СП могут по ошибке поставить на учет даже тех, кто является гражданином другой страны. 

Об этом сообщила адвокат Дарья Тарасенко, передает Новини.LIVE.

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ТЦК поставил на военный учет мужчину без гражданства Украины
Скриншот сообщения t.me/advocat_tarasenko_daria

Без гражданства, но на учете 

К правозащитнице обратился мужчина, который еще в 2017 году отказался от украинского гражданства и стал гражданином другой страны. В этом году он решил поехать в Украину, чтобы навестить родственников, но узнал, что числится в реестре "Оберіг" как человек, состоящее на воинском учете. 

На решение проблемы адвокатам потребовалось полтора месяца. В ТЦК и СП утверждали, что не знали о прекращении украинского гражданства, и называли предоставленные документы неубедительными. По состоянию на 25 августа мужчину все-таки исключили из военного учета.

Адвокат добавила, что во время военного положения прекратить украинское гражданство по собственному желанию нельзя.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины сообщал, что за неявку в ТЦК и СП наказывают не всегда. Речь идет о случаях, когда военнообязанный пропустил посещение военкомата по уважительной причине. К таким обстоятельствам, в частности, относятся болезнь, стихийное бедствие и смерть близкого человека.

Также Новини.LIVE писал, что в Кропивницком девочка 2018 года рождения провела в ТЦК и СП более десяти часов. Ребенка доставили в военкомат вместе с отцом. Мать не смогла сразу забрать девочку, так как находилась в Днепре.

гражданство иностранцы военный учет мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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