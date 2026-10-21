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Головна ТЦК ТЦК узяв на облік іноземця: випадок із практики адвоката

ТЦК узяв на облік іноземця: випадок із практики адвоката

Ua ru
21 жовтня 2026 08:40
ТЦК узяв на військовий облік чоловіка без громадянства України rbc.ua
Військовий квиток. Фото ілюстративне: rbc.ua

В умовах мобілізації призову на військову службу підлягають лише громадяни України. Іноземців не мобілізують — долучатися до війська вони можуть лише за контрактом. Щоправда, ТЦК та СП може помилково взяти на облік навіть тих, хто є громадянином іншої країни. 

Про це повідомила адвокат Дар'я Тарасенко, передає Новини.LIVE.

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ТЦК поставив на військовий облік чоловіка без громадянства України
Скриншот повідомлення t.me/advocat_tarasenko_daria

Без громадянства, але на обліку 

До правозахисниці звернувся чоловік, який ще 2017 році припинив українське громадянство і став громадянином іншої країни. Цьогоріч він вирішив поїхати до України, щоб відвідати родичів, але дізнався, що значиться в реєстрі "Оберіг" як людина, яка перебуває на військовому обліку. 

На вирішення проблеми адвокатам знадобилося півтора місяця. У ТЦК та СП стверджували, що не знали про припинення українського громадянства, та називали надані документи непереконливими. Станом на 25 серпня чоловіка все-таки виключили з військового обліку.

Адвокат додала, що під час воєнного стану припинити українське громадянство за власним бажанням не можна.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України повідомляв, що за неявку до ТЦК та СП карають не завжди. Йдеться про випадки, коли військовозобов'язаний пропустив візит до військкомату через поважну причину. До таких обставин, зокрема, належать хвороба, стихійне лихо та смерть близького.

Також Новини.LIVE писав, що у Кропивницькому дівчинка 2018 року народження провела у ТЦК та СП понад десять годин. Дитину доставили до військкомату разом із батьком. Мати одразу забрати дівчинку не змогла, тому що перебувала у Дніпрі.

громадянство іноземці військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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