Перевірка облікових документів на вулиці. Ілюстративне фото

Порядок взаємодії поліції та територіальних центрів комплектування під час перевірки військово-облікових документів передбачає конкретні обов’язки для кожної сторони. У мережі було опубліковано документ, який описує процедуру виявлення ймовірних порушень, адміністративного затримання та доставки громадян до ТЦК. Згідно з викладеним алгоритмом, затримувати особу в адміністративному порядку має право уповноважений поліцейський, а не співробітник центру комплектування.

При цьому правоохоронці повинні роз'яснити підстави затримання, оформити протокол і дотримуватися передбачених законом гарантій, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на видання "Думська".

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Як поліція та ТЦК перевіряють документи

Процедура починається з передачі ТЦК відомостей про осіб, щодо яких є підстави перевірити можливе порушення правил військового обліку. Поліцейські перевіряють інформацію за своїми базами даних, а спільні групи можуть працювати в громадських місцях, на блокпостах, підприємствах та за місцем проживання громадян.

Під час перевірки документів співробітники поліції встановлюють особу та з’ясовують, чи є підстави для подальших дій. Співробітники ТЦК перевіряють військово-реєстраційні відомості та можуть вручати повістки у встановленому законом порядку.

Якщо є законні підстави для адміністративного затримання, його здійснює поліцейський. Особі мають повідомити причини обмеження свободи та роз’яснити право на безкоштовну допомогу юриста. Також оформляється протокол, а дії поліції, згідно з описаним у публікації порядком, мають фіксуватися на нагрудну камеру. Застосовувати заходи примусу дозволяється лише в межах повноважень, передбачених законодавством.

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Як відбувається доставка до ТЦК

Згідно з опублікованим документом, доставка затриманого має здійснюватися поліцейським транспортом, при цьому співробітники ТЦК можуть супроводжувати особу. Після прибуття перевіряються її дані в реєстрі "Оберіг", а факт доставки оформляється окремо від протоколу адміністративного затримання.

Надалі можуть уточнюватися військово-облікові відомості або розглядатися матеріали щодо ймовірного правопорушення. У публікації також зазначається, що поліція та ТЦК щодня звіряють дані про затриманих та доставлених громадян. Сам факт доставки не означає автоматичного встановлення вини чи призначення штрафу.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, які категорії військовослужбовців можуть розраховувати на демобілізацію в найближчому майбутньому.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ТЦК і СП поставили на військовий облік чоловіка, який виявився іноземцем і не міг підлягати призову на службу.