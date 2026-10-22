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Главная ТЦК Отсрочка от мобилизации: появилось важное нововведение

Отсрочка от мобилизации: появилось важное нововведение

Ua ru
22 октября 2026 00:23
Кто из украинцев получил новое основание для отсрочки от мобилизации Фото иллюстративное
Военно-учетный документ украинца. Фото иллюстративное

В Украине появилось дополнительное основание для получения отсрочки от мобилизации, связанное с работой в сфере обеспечения качества высшего образования. Оно распространяется на членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и сотрудников его секретариата. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета министров № 1019 от 13 августа 2026 года.

При этом одного трудоустройства в учреждении недостаточно, для оформления отсрочки необходимо соответствовать установленным требованиям к образованию и занятости, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны.

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Кто может воспользоваться новым основанием

Право на отсрочку предусмотрено для специалистов, которые имеют научную степень и работают в агентстве по основному месту трудоустройства на условиях полной занятости. Оба условия должны выполняться одновременно. Подтвердить занятость необходимо справкой учреждения, а наличие научной степени — соответствующим дипломом. Если одно из требований не соблюдено, оформить отсрочку по этому основанию не получится.

Куда обращаться за оформлением

Подать заявление через приложение "Резерв+" по этому основанию нельзя, поскольку соответствующая функция пока недоступна. Для оформления необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. После приема заявления администратор передает материалы в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки для рассмотрения.

Решение о предоставлении отсрочки принимает уполномоченная комиссия после изучения документов. О результате заявителю сообщают через тот ЦНАП, в который он подавал заявление. Если решение положительное, сведения об отсрочке должны появиться в электронном военно-учетном документе в "Резерв+". Таким образом, отсутствие нужной функции в приложении не лишает человека возможности подать документы лично.

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Изменения связаны с порядком проведения призыва на военную службу во время мобилизации, установленным постановлением Кабмина № 560. Новое основание касается конкретно членов Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работников его секретариата. Чтобы воспользоваться им, необходимо иметь научную степень и работать в учреждении по основному месту на условиях полной занятости. Само по себе трудоустройство в агентстве без выполнения этих требований не дает права на отсрочку.

Напомним, Новини.LIVE писали о категории украинских военнослужащих, которых может коснуться демобилизация в следующем году. 

Также ранее Новини.LIVE сообщали, как представители ТЦК и СП пытались поставить на военный учет гражданина другой страны. 

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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