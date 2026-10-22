Військово-реєстраційний документ українця. Ілюстративне фото

В Україні з’явилася додаткова підстава для отримання відстрочки від мобілізації, пов’язана з роботою у сфері забезпечення якості вищої освіти. Вона поширюється на членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та співробітників його секретаріату. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету міністрів № 1019 від 13 серпня 2026 року.

При цьому одного лише працевлаштування в установі недостатньо: для оформлення відстрочки необхідно відповідати встановленим вимогам щодо освіти та зайнятості, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міноборони.

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Хто може скористатися новою підставою

Право на відстрочку передбачено для фахівців, які мають науковий ступінь і працюють в агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості. Обидві умови мають виконуватися одночасно. Підтвердити зайнятість необхідно довідкою від установи, а наявність наукового ступеня — відповідним дипломом. Якщо одна з вимог не дотримана, оформити відстрочку на цій підставі не вдасться.

Куди звертатися для оформлення

Подати заяву через додаток "Резерв+" на цій підставі неможливо, оскільки відповідна функція поки що недоступна. Для оформлення необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Після прийому заяви адміністратор передає матеріали до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для розгляду.

Рішення про надання відстрочки ухвалює уповноважена комісія після вивчення документів. Про результат заявника повідомляють через той ЦНАП, до якого він подавав заяву. Якщо рішення позитивне, відомості про відстрочку мають з’явитися в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+". Таким чином, відсутність необхідної функції в додатку не позбавляє особу можливості подати документи особисто.

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Зміни пов’язані з порядком проведення призову на військову службу під час мобілізації, встановленим постановою Кабміну № 560. Нова підстава стосується конкретно членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників його секретаріату. Щоб скористатися ним, необхідно мати науковий ступінь і працювати в установі за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості. Сам по собі факт працевлаштування в агентстві без виконання цих вимог не дає права на відстрочку.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про категорію українських військовослужбовців, яких може торкнутися демобілізація наступного року.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли, як представники ТЦК та СП намагалися поставити на військовий облік громадянина іншої країни.