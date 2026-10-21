Робота співробітників ТЦК та СП. Ілюстративне фото

В Україні обговорюють правила роботи територіальних центрів комплектування, які, згідно з опублікованими роз’ясненнями, передбачають додаткові гарантії для військовозобов’язаних. Йдеться про наказ Головнокомандувача ЗСУ № 423, датований 6 жовтня 2026 року. Він регулює положення, що стосуються затримання громадян, доступу до телефону та зв’язку з захисником.

У публікації також згадуються відеоспостереження в приміщеннях ТЦК та порядок зберігання особистих речей, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Поліну Марченко.

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Які обмеження описані в роз’ясненнях

Співробітники ТЦК не повинні самостійно затримувати громадян і перевіряти вміст їхніх мобільних телефонів. За наявності передбачених законом підстав затримання та доставку особи повинні здійснювати поліцейські. Також, за опублікованими даними, військовозобов’язаному мають надати можливість зв’язатися з родичами або адвокатом, а спробу дзвінка зафіксувати у відповідному журналі. Якщо додзвонитися не вдалося, передбачається повторна спроба.

У роз’ясненнях згадуються реєстрація часу прибуття особи до ТЦК, безперервне відеоспостереження та зберігання записів не менше 30 днів. Серед умов, які, згідно з публікацією, мають бути забезпечені для тих, хто очікує, названо:

місця для сидіння, освітлення та вентиляція;

питна вода та доступ до туалету;

виклик медичної допомоги, якщо людині стає зле;

документальне оформлення особистих речей, добровільно переданих на зберігання, із зазначенням їх переліку та даних відповідальної особи.

Право на адвоката та медичну допомогу

Ще один блок опублікованих роз’яснень стосується юридичної допомоги та дотримання гідності людини. Громадянину повинні повідомляти мету та правові підстави дій, що вчиняються стосовно нього. Також наголошується на необхідності дотримуватися вимог щодо захисту персональних даних та враховувати надані медичні документи. При цьому конкретні формулювання та обсяг вимог можна достовірно встановити лише після вивчення повного тексту наказу.

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Поки що документ не вдалося перевірити за офіційним першоджерелом, перелічені положення слід розглядати як зміст опублікованих роз’яснень, а не як незалежно підтверджений перелік нових норм. Право на юридичну допомогу, особисту недоторканність та медичну допомогу вже регулюється законодавством України.

Нагадаємо, Новини.LIVE також писали про те, хто з українських військовослужбовців може розраховувати на звільнення з армії вже наступного року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що представники ТЦК та СП спробували мобілізувати чоловіка, у якого виявився іноземний паспорт.