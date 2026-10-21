Записуючий пристрій на співробітнику ТЦК. Ілюстративне фото

Відсутність відеозапису під час перевірки військово-реєстраційних документів стала підставою для притягнення до адміністративної відповідальності військовослужбовця в Полтаві. Шевченківський районний суд розглянув справу щодо Леоніда П., який входив до складу групи оповіщення ТЦК. Під час спілкування з перехожим військовий не використовував службовий портативний відеореєстратор.

При цьому чоловікові видали направлення на проходження військово-лікарської комісії, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Полтавщину".

Реклама

Що сталося під час перевірки

Події відбулися 9 липня 2026 року близько 16:30. Військовослужбовець разом із двома лейтенантами поліції патрулював місто на автомобілі Renault Dokker. У дворі житлового комплексу біля гімназії № 28 на вулиці Івана Мазепи, 53, група зупинила перехожого для перевірки військово-облікових документів. Однак процес спілкування та перевірки не було зафіксовано на службовий відеореєстратор, а відповідні фото- та відеоматеріали в базі ТЦК були відсутні.

Чому справу розглядали повторно

Судовий розгляд відбувався у декілька етапів. На початку вересня суддя повернула матеріали на доопрацювання, оскільки до протоколу не було додано документів, що підтверджують повноваження посадової особи, яка його склала. Після усунення цього недоліку справу розглянули повторно. На засіданні 8 жовтня військовослужбовець визнав свою провину та погодився з викладеними в протоколі обставинами.

Яке рішення ухвалив суд

Суд кваліфікував дії військовослужбовця за частиною 2 статті 172-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення як недбале ставлення до військової служби. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, з нього стягнули 665 гривень судового збору.

Читайте також:

Правила проведення мобілізаційних заходів передбачають фото- та відеофіксацію перевірки військово-облікових документів уповноваженими представниками ТЦК та поліцейськими. У даному випадку суд розглядав питання про відповідальність конкретного військовослужбовця за відсутність запису під час перевірки. Саме рішення не означає, що будь-яка перевірка документів без відеозапису автоматично тягне за собою таке саме покарання: правова оцінка залежить від обставин справи та встановлених порушень.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні готові озвучити умови для часткової демобілізації військовослужбовців уже наступного року.

Також Новини.LIVE писали про те, що в одному з обласних ТЦК спробували поставити на військовий облік чоловіка з паспортом іншої країни.