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Главная ТЦК Суд оштрафовал ТЦК на крупную сумму за работу без боди камеры

Суд оштрафовал ТЦК на крупную сумму за работу без боди камеры

Ua ru
21 октября 2026 19:45
Сотрудника ТЦК оштрафовали за проверку документов без видеозаписи Фото иллюстративное
Записывающее устройство на сотруднике ТЦК. Фото иллюстративное

Отсутствие видеозаписи во время проверки военно-учетных документов стало основанием для привлечения к административной ответственности военнослужащего в Полтаве. Шевченковский районный суд рассмотрел дело в отношении Леонида П., входившего в состав группы оповещения ТЦК. Во время общения с прохожим военный не использовал служебный портативный видеорегистратор.

При этом мужчине выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Полтавщину". 

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Что произошло во время проверки

События произошли 9 июля 2026 года около 16:30. Военнослужащий вместе с двумя лейтенантами полиции патрулировал город на автомобиле Renault Dokker. Во дворе жилой застройки возле гимназии № 28 на улице Ивана Мазепы, 53, группа остановила прохожего для проверки военно-учетных документов. Однако процесс общения и проверки не был зафиксирован на служебный видеорегистратор, а соответствующие фото- и видеоматериалы в базе ТЦК отсутствовали.

Почему дело рассматривали повторно

Судебное разбирательство проходило в несколько этапов. В начале сентября судья вернула материалы на доработку, поскольку к протоколу не приложили документы, подтверждающие полномочия должностного лица, составившего его. После устранения этого недостатка дело рассмотрели повторно. На заседании 8 октября военнослужащий признал свою вину и согласился с изложенными в протоколе обстоятельствами.

Какое решение принял суд

Суд квалифицировал действия военнослужащего по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — как небрежное отношение к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали 665 гривен судебного сбора.

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Правила проведения мобилизационных мероприятий предусматривают фото- и видеофиксацию проверки военно-учетных документов уполномоченными представителями ТЦК и полицейскими. В данном случае суд рассматривал вопрос об ответственности конкретного военнослужащего за отсутствие записи во время проверки. Само решение не означает, что любая проверка документов без видеозаписи автоматически влечет такое же наказание: правовая оценка зависит от обстоятельств дела и установленных нарушений. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине готовы озвучить условия для частичной демобилизации военнослужащих уже в следующем году. 

Также Новини.LIVE писали о том, что в одном из областных ТЦК попытались поставить на военный учет мужчину с паспортом другой страны. 

суд мобилизация ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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