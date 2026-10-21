Записывающее устройство на сотруднике ТЦК. Фото иллюстративное

Отсутствие видеозаписи во время проверки военно-учетных документов стало основанием для привлечения к административной ответственности военнослужащего в Полтаве. Шевченковский районный суд рассмотрел дело в отношении Леонида П., входившего в состав группы оповещения ТЦК. Во время общения с прохожим военный не использовал служебный портативный видеорегистратор.

При этом мужчине выдали направление на прохождение военно-врачебной комиссии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Полтавщину".

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Что произошло во время проверки

События произошли 9 июля 2026 года около 16:30. Военнослужащий вместе с двумя лейтенантами полиции патрулировал город на автомобиле Renault Dokker. Во дворе жилой застройки возле гимназии № 28 на улице Ивана Мазепы, 53, группа остановила прохожего для проверки военно-учетных документов. Однако процесс общения и проверки не был зафиксирован на служебный видеорегистратор, а соответствующие фото- и видеоматериалы в базе ТЦК отсутствовали.

Почему дело рассматривали повторно

Судебное разбирательство проходило в несколько этапов. В начале сентября судья вернула материалы на доработку, поскольку к протоколу не приложили документы, подтверждающие полномочия должностного лица, составившего его. После устранения этого недостатка дело рассмотрели повторно. На заседании 8 октября военнослужащий признал свою вину и согласился с изложенными в протоколе обстоятельствами.

Какое решение принял суд

Суд квалифицировал действия военнослужащего по части 2 статьи 172-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях — как небрежное отношение к военной службе. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали 665 гривен судебного сбора.

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Правила проведения мобилизационных мероприятий предусматривают фото- и видеофиксацию проверки военно-учетных документов уполномоченными представителями ТЦК и полицейскими. В данном случае суд рассматривал вопрос об ответственности конкретного военнослужащего за отсутствие записи во время проверки. Само решение не означает, что любая проверка документов без видеозаписи автоматически влечет такое же наказание: правовая оценка зависит от обстоятельств дела и установленных нарушений.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине готовы озвучить условия для частичной демобилизации военнослужащих уже в следующем году.

Также Новини.LIVE писали о том, что в одном из областных ТЦК попытались поставить на военный учет мужчину с паспортом другой страны.