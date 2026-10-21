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ТЦК запретят запретят телефоны у военнообязанных: опубликован приказ

Ua ru
21 октября 2026 20:52
Приказ Главнокоммандующего ВСУ изменит отношение ТЦК к военнообязанным Фото иллюстративное
Работа сотрудников ТЦК и СП. Фото иллюстративное

В Украине обсуждают правила работы территориальных центров комплектования, которые, согласно опубликованным разъяснениям, предусматривают дополнительные гарантии для военнообязанных. Речь идет о приказе Главнокомандующего ВСУ № 423, датированном 6 октября 2026 года. Он регулирует положения, касающиеся задержания граждан, доступа к телефону и связи с защитником.

В публикации также упоминаются видеонаблюдение в помещениях ТЦК и порядок хранения личных вещей, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Полину Марченко.

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Какие ограничения описаны в разъяснениях

Сотрудники ТЦК не должны самостоятельно задерживать граждан и проверять содержимое их мобильных телефонов. При наличии предусмотренных законом оснований задержание и доставление человека должны осуществлять полицейские. Также, по опубликованным сведениям, военнообязанному должны предоставить возможность связаться с родственниками или адвокатом, а попытку звонка зафиксировать в соответствующем журнале. Если дозвониться не удалось, предусматривается повторная попытка.

В разъяснениях упоминаются регистрация времени прибытия человека в ТЦК, непрерывное видеонаблюдение и хранение записей не менее 30 дней. Среди условий, которые, согласно публикации, должны быть обеспечены для ожидающих, названы:

  • места для сидения, освещение и вентиляция;
  • питьевая вода и доступ к туалету;
  • вызов медицинской помощи, если человеку становится плохо;
  • документальное оформление личных вещей, добровольно переданных на хранение, с указанием их перечня и данных ответственного лица.

Право на адвоката и медицинскую помощь

Еще один блок опубликованных разъяснений касается юридической помощи и соблюдения достоинства человека. Гражданину должны сообщать цель и правовые основания действий, которые совершаются в отношении него. Также подчеркивается необходимость соблюдать требования к защите персональных данных и учитывать предоставленные медицинские документы. При этом конкретные формулировки и объем требований можно достоверно установить только после изучения полного текста приказа.

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Пока документ не удалось проверить по официальному первоисточнику, перечисленные положения следует рассматривать как содержание опубликованных разъяснений, а не как независимо подтвержденный перечень новых норм. Право на юридическую помощь, личную неприкосновенность и медицинскую помощь уже регулируется законодательством Украины. 

Напомним, Новини.LIVE также писали о том, кто из украинских военнослужащих может рассчитывать на увольнение из армии уже в следующем году. 

Также Новини.LIVE сообщали, представители ТЦК и СП попытались мобилизировать мужчину, у которого оказался иностранный паспорт. 

мобилизация Ставка верховного главнокомандующего ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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