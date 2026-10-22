Процедура бронювання в "Дії". Фото: УНІАН

Уряд України готує оновлення правил бронювання військовозобов’язаних працівників, однак остаточні параметри реформи поки що не узгоджені. Кабінет міністрів планує ухвалити відповідну постанову до кінця тижня. З проєкту виключили положення, яке передбачало не враховувати працівників із відстрочкою під час розрахунку квоти резервування.

При цьому питання можливого скорочення лімітів для окремих галузей економіки залишається на обговоренні, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на депутата Дмитра Кисилевського.

Реклама

Які положення переглядають

Ще одна пропозиція передбачає створення при Кабміні Координаційного центру з організації бронювання військовозобов’язаних. Згідно з описаним проєктом, він виконуватиме консультативну функцію та оцінюватиме обґрунтованість критеріїв, за якими підприємства отримують можливість бронювати співробітників.

Центр зможе рекомендувати перегляд критеріїв або статусу критично важливого підприємства, але остаточні рішення залишатимуться за профільними органами виконавчої влади та місцевими адміністраціями.

Які квоти можуть торкнутися підприємств

У попередніх варіантах проєкту обговорювалося зниження лімітів бронювання для низки сфер. Серед пропозицій фігурували такі зміни:

Читайте також:

для підприємств оборонно-промислового комплексу та окремих компаній енергетичного сектору — зі 100% до 85%;

для деяких підприємств тепло- та водопостачання, а також поводження з побутовими відходами — з 75% до 60%;

для решти критично важливих підприємств — збереження ліміту на рівні 50%.

Ці показники стосуються пропозицій, що обговорювалися, і не є підтвердженням того, що нові обмеження вже затверджені. Остаточні цифри мають бути закріплені в прийнятому та офіційно опублікованому документі.

За словами Кисилевського, Міністерство економіки та навколишнього середовища не очікує істотних змін у критеріях, які застосовуються при визначенні можливості бронювання працівників. Раніше прем’єр-міністр Сергій Корецький пояснював необхідність перегляду системи прагненням виявити випадки необґрунтованого отримання статусу критично важливого підприємства. Разом з тим влада заявляла про намір не допустити серйозних наслідків для роботи підприємств, що мають значення для оборони та енергетики.

До затвердження постанови роботодавцям слід керуватися чинними правилами бронювання. Після опублікування остаточної редакції документа стане зрозуміло, які квоти збережуться, які зміняться та як працюватиме Координаційний центр. Поки що обговорювані параметри не слід вважати вимогами, що набрали чинності.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в системі відстрочок від мобілізації з’явилася важлива зміна, яка дозволить військовозобов’язаним отримати відстрочку.

Також Новини.LIVE повідомляли, що частина українських чоловіків наприкінці цього року може отримати відстрочку за умови дотримання правил Міноборони України.