Тренування бійців ЗСУ на Харківщині. Фото: УНІАН

Питання щодо термінів повернення додому залишається одним із ключових для українських військовослужбовців та їхніх сімей. Для громадян, призваних за мобілізацією, законодавство не встановлює єдиної тривалості служби, після закінчення якої відбувається автоматичне звільнення. Звільнення з військової служби можливе за наявності передбачених законом підстав.

Окремі умови діють для військовослужбовців, які уклали контракти в рамках спеціальних програм, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чому у мобілізованих немає єдиного терміну служби

Конкретні терміни та порядок масової демобілізації залежатимуть від офіційних рішень держави. Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" визначає підстави та порядок звільнення військовослужбовців. Серед передбачених законом обставин: стан здоров’я, досягнення граничного віку перебування на службі, певні сімейні обставини та інші підстави, встановлені законодавством. Відсутність єдиної дати завершення служби не означає, що військовослужбовець не може звільнитися за наявності законних підстав.

Які умови передбачені для контрактників

У червні 2026 року Кабінет міністрів ухвалив постанову № 768, яка регулює експериментальний проєкт контрактів із додатковими мотиваційними умовами. Для окремих категорій учасників передбачені контракти на певні терміни, зокрема на 10 або 14 місяців, залежно від умов програми.

Можливість звільнення після оголошення демобілізації також залежить від положень відповідного контракту та встановлених правил. Ці умови не поширюються автоматично на всіх військовослужбовців, призваних за мобілізацією.

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Хто зможе звільнитися першим

Наразі неможливо достовірно назвати категорії військовослужбовців, які першими залишать армію після оголошення демобілізації. Черговість і порядок звільнення мають визначатися офіційними рішеннями та чинними нормами законодавства. До їх ухвалення будь-які твердження щодо конкретних термінів повернення додому залишаються припущеннями.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що з’явилося нововведення, завдяки якому деякі категорії військовозобов’язаних громадян можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації.

Також Новини.LIVE повідомляли, де закінчуються повноваження представників ТЦК та СП, коли йдеться про візити до квартир і будинків українців.