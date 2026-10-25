Тренировка бойцов ВСУ на Харьковщине. Фото: УНИАН

Вопрос о сроках возвращения домой остается одним из ключевых для украинских военнослужащих и их семей. Для граждан, призванных по мобилизации, законодательство не устанавливает единую продолжительность службы, по истечении которой происходит автоматическое увольнение. Освобождение от военной службы возможно при наличии предусмотренных законом оснований.

Отдельные условия действуют для военнослужащих, заключивших контракты в рамках специальных программ, сообщает портал Новини.LIVE.

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Почему у мобилизованных нет единого срока службы

Конкретные сроки и порядок массовой демобилизации будут зависеть от официальных решений государства. Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" определяет основания и порядок увольнения военнослужащих. Среди предусмотренных законом обстоятельств: состояние здоровья, достижение предельного возраста пребывания на службе, определенные семейные обстоятельства и другие основания, установленные законодательством. Отсутствие единой даты завершения службы не означает, что военнослужащий не может уволиться при наличии законных условий.

Какие условия предусмотрены для контрактников

В июне 2026 года Кабинет министров принял постановление № 768, регулирующее экспериментальный проект контрактов с дополнительными мотивационными условиями. Для отдельных категорий участников предусмотрены контракты на определенные сроки, в том числе на 10 или 14 месяцев, в зависимости от условий программы.

Возможность увольнения после объявления демобилизации также зависит от положений соответствующего контракта и установленных правил. Эти условия не распространяются автоматически на всех военнослужащих, призванных по мобилизации.

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Кто сможет уволиться первым

На данный момент нельзя достоверно назвать категории военнослужащих, которые первыми покинут армию после объявления демобилизации. Очередность и порядок увольнения должны определяться официальными решениями и применимыми нормами законодательства. До их принятия любые утверждения о конкретных сроках возвращения домой остаются предположениями.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что появилось нововведение, благодаря которому некоторые категории военнообязанных граждан могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации.

Также Новини.LIVE сообщали, где заканчиваются полномочия представителей ТЦК и СП, когда речь заходит о визитах в квартиры и дома украинцев.