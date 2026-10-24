Люди в метро во время воздушной тревоги. Фото иллюстративное: objectiv.tv

Во время воздушных тревог не стоит ждать, пока раздастся взрыв — нужно как можно быстрее добраться до укрытия и оставаться там до официального объявления отбоя. Правила безопасности различаются в зависимости от того, где находится человек: дома, на работе, на улице или в транспорте. Также важно заранее знать расположение укрытий и не снимать работу украинской ПВО.

Об этом 23 октября сообщил Волынский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как действовать во время тревоги дома и на работе

Если сигнал тревоги застал дома, нужно отложить дела и направиться в укрытие, взяв с собой документы, телефон, воду и необходимые лекарства. По возможности лучше выключить электроприборы и перекрыть газ. Лифтом пользоваться нельзя.

На работе нужно четко выполнять план эвакуации и слушать указания тех, кто отвечает за безопасность. Нельзя оставаться у окон, ведь от взрывной волны стекло может разбиться.

Что делать во время тревоги на улице и в транспорте

Если воздушная тревога застала вас на улице, нужно двигаться к ближайшему укрытию.

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Водители должны остановить автомобили так, чтобы не препятствовать движению других транспортных средств, и пройти в укрытие.

Пассажирам общественного транспорта следует прислушиваться к объявлениям водителя и выполнять его указания.

Если поблизости нет укрытия, можно зайти в помещение без окон и держаться как можно дальше от наружных стен. Соблюдение правила "двух стен" не является полноценной заменой укрытия, но может частично защитить от опасности.

Как подготовиться к воздушной тревоге

Военные советуют:

заранее выяснить, где расположены укрытия рядом с домом, на работе и на маршрутах, по которым вы часто передвигаетесь;

сохранить адреса отдельно: во время тревоги мобильный интернет и GPS могут работать нестабильно.

Также гражданам напоминают о запретах: нельзя снимать на видео работу украинской ПВО, приближаться к местам попаданий и прикасаться к подозрительным предметам.

Ранее Новини.LIVE сообщал, какими полномочиями в условиях мобилизации обладают сотрудники ТЦК и полицейские. Задерживать граждан может только полиция. Максимальный срок административного задержания — три часа.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины писал о новом основании для отсрочки. Освобождение от призыва могут получить члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и те, кто работает в секретариате этого ведомства. Соответствующее постановление принял Кабмин.