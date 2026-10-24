Люди в метро під час повітряної тривоги. Фото ілюстративне: objectiv.tv

Під час повітряних тривог не варто чекати, доки пролунає вибух — потрібно якомога швидше дістатися укриття та перебувати там до офіційного оголошення відбою. Правила безпеки відрізняються залежно від того, де людина перебуває: вдома, на роботі, на вулиці чи в транспорті. Також важливо заздалегідь знати розташування укриттів і не знімати роботу української ППО.

Про це 23 жовтня повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як діяти під час тривоги вдома та на роботі

Якщо сигнал тривоги застав удома, треба відкласти справи та прямувати до укриття, узявши із собою документи, телефон, воду та необхідні ліки. За можливості краще вимкнути електроприлади та перекрити газ. Ліфтом користуватися не можна.

На роботі потрібно чітко виконувати план евакуації та слухати вказівки тих, хто відповідає за безпеку. Не можна залишатися біля вікон, адже від вибухової хвилі скління може розбитися.

Що робити під час тривоги на вулиці та в транспорті

Якщо повітряна тривога застала на вулиці, потрібно рухатися до найближчого укриття.

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Водії мають зупинити автомобілі так, щоб не перешкоджати руху інших транспортних засобів, та пройти до сховища.

Пасажирам громадського транспорту варто прислухатися до оголошень водія і виконувати його вказівки.

Якщо поблизу немає укриття, можна зайти у приміщення без вікон і триматися якомога далі від зовнішніх стін. Дотримання правила двох стін не є повноцінною заміною укриття, але може частково захистити від небезпеки.

Як підготуватися до повітряної тривоги

Військові радять:

заздалегідь з’ясувати, де розташовані укриття біля дому, роботи та маршрутах, якими часто пересуваєтеся;

зберегти адреси окремо: під час тривоги мобільний інтернет і GPS можуть працювати нестабільно.

Також громадянам нагадують про заборони: не можна знімати на відео роботу української ППО, наближатися до місць влучань і торкатися підозрілих предметів.

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