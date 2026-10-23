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Оформить отсрочку через ТЦК больше нельзя: что изменилось

Ua ru
23 октября 2026 22:16
ТЦК больше не выдают отсрочку, но ее можно оформить другим способом Фото иллюстративное
Работа ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Военнообязанным в Украине необходимо учитывать изменившийся порядок подачи документов на отсрочку от мобилизации. Теперь заявления принимают через приложение "Резерв+" или центры предоставления административных услуг. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) больше не оформляют такие обращения напрямую. Через ЦНАП документы передаются в электронном виде для дальнейшего рассмотрения.

Этот порядок действует с 1 ноября 2025 года и применяется в зависимости от основания для получения отсрочки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

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Куда обращаться за отсрочкой

Если нужная услуга доступна в "Резерв+", заявление можно подать онлайн. В других случаях следует обратиться в ЦНАП и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку. Администратор центра проверяет оригиналы, сканирует их и отправляет материалы в электронном виде.

Оригиналы остаются у заявителя, а после приема документов выдается подтверждение подачи. По информации Министерства обороны, рассмотрение заявления через ЦНАП обычно занимает от 7 до 15 дней.

Кто рассматривает заявление

ЦНАП принимает и передает документы, но не принимает решение о предоставлении отсрочки. После рассмотрения заявления результат отображается в военно-учетных данных, а информация об оформленной отсрочке через "Резерв+" появляется в приложении.

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При обращении через ЦНАП заявителю сообщают о результате и при необходимости распечатывают военно-учетный документ с соответствующей отметкой. Подтверждение приема документов и итоговое решение — это разные этапы процедуры.

Что важно знать на время рассмотрения

По разъяснениям Минобороны, в период рассмотрения надлежащим образом поданного заявления человек не подлежит мобилизации. При этом важно сохранить подтверждение приема документов и учитывать конкретное основание для отсрочки.

Если заявление не принято или в данных обнаружена ошибка, необходимо выяснить причину и устранить ее в установленном порядке. Автоматическое продление уже оформленных отсрочек проводится отдельно: если право сохраняется и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать заявление может не потребоваться.

Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в Украине пересмотрят квоты на бронирование мужчин, некоторые категории граждан могут потерять отсрочку. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что уже в следующем году некоторые военнослужащие могут рассчитывать на демобилизацию из армии. 

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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