Робота ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Військовозобов’язаним в Україні слід враховувати зміни в порядку подання документів на відстрочку від мобілізації. Тепер заяви приймають через додаток "Резерв+" або центри надання адміністративних послуг. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) більше не оформлюють такі звернення безпосередньо. Через ЦНАП документи передаються в електронному вигляді для подальшого розгляду.

Цей порядок діє з 1 листопада 2025 року і застосовується залежно від підстави для отримання відстрочки, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Міноборони України.

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Куди звертатися за відстрочкою

Якщо потрібна послуга доступна в "Резерв+", заяву можна подати онлайн. В інших випадках слід звернутися до ЦНАП і надати документи, що підтверджують право на відстрочку. Адміністратор центру перевіряє оригінали, сканує їх і надсилає матеріали в електронному вигляді.

Оригінали залишаються у заявника, а після прийому документів видається підтвердження подання. За інформацією Міністерства оборони, розгляд заяви через ЦНАП зазвичай займає від 7 до 15 днів.

Хто розглядає заяву

ЦНАП приймає та передає документи, але не ухвалює рішення про надання відстрочки. Після розгляду заяви результат відображається у військово-облікових даних, а інформація про оформлену відстрочку через "Резерв+" з’являється у додатку.

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При зверненні через ЦНАП заявнику повідомляють про результат і, за необхідності, роздруковують військово-обліковий документ із відповідною відміткою. Підтвердження прийому документів і підсумкове рішення — це різні етапи процедури.

Що важливо знати на час розгляду

Згідно з роз’ясненнями Міноборони, у період розгляду належним чином поданої заяви особа не підлягає мобілізації. При цьому важливо зберегти підтвердження прийому документів і враховувати конкретну підставу для відстрочки.

Якщо заяву не прийнято або в даних виявлено помилку, необхідно з’ясувати причину та усунути її в установленому порядку. Автоматичне продовження вже оформлених відстрочок здійснюється окремо: якщо право зберігається та підтверджується державними реєстрами, повторно подавати заяву може не знадобитися.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що в Україні переглянуть квоти на бронювання чоловіків, деякі категорії громадян можуть втратити відстрочку.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що вже наступного року деякі військовослужбовці можуть розраховувати на демобілізацію з армії.