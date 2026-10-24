Інформування громадян в Україні. Ілюстративне фото

Захистити свої права у разі спору з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки можна шляхом офіційного звернення або через суд. Вибір способу залежить від обставин: громадянин може оскаржувати ймовірне незаконне обмеження свободи, відмову прийняти документи або інші дії посадових осіб. При цьому сам факт конфлікту ще не доводить порушення закону.

Для перевірки необхідно викласти обставини та, за можливості, підтвердити їх документами, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Куди подавати скаргу на ТЦК

Якщо скарга стосується дій співробітників територіального центру, можна звернутися до Міністерства оборони України або до вищого ТЦК. За наявності ознак кримінального правопорушення заяву подають до Національної поліції або Державного бюро розслідувань залежно від обставин.

Якщо громадянин вважає, що його права порушено, він також може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Рішення, дії або бездіяльність державних органів за наявності відповідних підстав можна оскаржити в адміністративному суді.

Які докази варто підготувати

Перед поданням звернення бажано зібрати матеріали, які допоможуть встановити обставини події. Залежно від ситуації це можуть бути:

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копії повісток, заяв та інших документів;

фото- та відеозаписи, листування або електронні повідомлення;

медичні довідки, якщо йдеться про заподіяння шкоди здоров’ю;

письмові пояснення свідків та їхні контактні дані.

Також варто записати дату, час і місце події, а за наявності інформації імена та посади співробітників. Необхідно зберегти копію скарги та підтвердження її відправлення або реєстрації. Ці матеріали допоможуть викласти обставини послідовно та, за необхідності, підтвердити факт звернення.

Як правильно скласти скаргу

У зверненні слід вказати прізвище, ім’я та по батькові заявника, адресу проживання, контактні дані та назву органу, до якого надсилається скарга. Потім потрібно описати те, що сталося, перелічити наявні докази та сформулювати конкретні вимоги. Наприклад, можна попросити перевірити дії посадових осіб та надати письмову відповідь. Викладати інформацію краще послідовно, без непідтверджених звинувачень та емоційних оцінок.

Скільки часу розглядають звернення та що робити далі

Відповідно до Закону України "Про звернення громадян", загальний строк розгляду становить не більше одного місяця. Звернення, що не потребують додаткового вивчення, розглядаються невідкладно, але не пізніше ніж за 15 днів. Якщо вирішити питання у встановлений термін неможливо, його можуть продовжити з повідомленням заявника, однак загальний термін не повинен перевищувати 45 днів.

Якщо відповідь не надійшла вчасно або заявник не згоден із результатом, подальші дії залежать від обставин. Можна звернутися до вищого органу, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду. Коли є підстави вважати, що скоєно кримінальне правопорушення, слід звернутися до правоохоронних органів. При цьому подання скарги сама по собі не скасовує повістку, не надає відстрочку та не змінює автоматично відомості про військовий облік. Такі питання розглядаються окремо у передбаченому законом порядку.

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