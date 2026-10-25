Військові ТЦК та СП. Ілюстративне фото

Українець з інвалідністю I групи з дитинства домігся скасування штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, який йому призначив територіальний центр комплектування у Львівській області. Бродівський районний суд розглянув обставини справи та дійшов висновку, що факт належного повідомлення про необхідність з’явитися до ТЦК не був доведений. Також під час ухвалення постанови не були належним чином враховані стан здоров’я чоловіка та наявність у нього відстрочки від мобілізації.

Суд скасував рішення про притягнення до адміністративної відповідальності та закрив провадження у справі, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Що стало підставою для штрафу

Згідно з матеріалами справи, 10 серпня 2026 року чоловіка доставили до ТЦК співробітники поліції. Під час перевірки даних у системі "Оберіг" було виявлено відомості про ймовірне порушення правил військового обліку.

Пізніше, 21 серпня, керівник ТЦК призначив штраф за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Підставою стала неявка за повісткою, в якій була вказана дата прибуття: 20 липня 2026 року.

Чому суд не погодився з аргументами ТЦК

У центрі судового розгляду опинилися обставини відправлення повістки. ТЦК посилався на те, що поштове відправлення повернулося з відміткою про відсутність адресата за місцем проживання. Однак дані відстеження показали, що відповідна відмітка була зроблена 21 липня, наступного дня після призначеної дати явки.

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Суду не надали достатніх доказів того, що поштовий оператор виконав передбачені правилами дії для інформування чоловіка про рекомендований лист.

Стан здоров’я та відстрочка

Медичні документи підтверджували, що чоловік має безстрокову інвалідність I групи з дитинства, діагноз F72 — тяжке розумове відставання — і потребує постійного стороннього догляду та нагляду. Суд звернув увагу, що ці обставини мали отримати належну правову оцінку під час розгляду справи.

Виписка з додатка «Резерв+» також підтверджувала наявність відстрочки від мобілізації відповідно до законодавства. На думку суду, відомості в інформаційній системі про неявку самі по собі не доводять склад адміністративного правопорушення.

Під час розгляду справи суд посилався на статті 245 та 280 КУпАП, які вимагають всебічного та об’єктивного з’ясування обставин адміністративного правопорушення. Суд задовольнив позов чоловіка, поновив строк звернення, скасував постанову про штраф і закрив провадження. Підставою стала відсутність доведених подій та складу адміністративного правопорушення згідно з пунктом 1 частини першої статті 247 КУоАП.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, хто з українських військовослужбовців зможе звільнитися з армії вже на початку наступного року.

Також Новини.LIVE повідомляли, що передбачає закон щодо нічних візитів співробітників ТЦК до будинків і квартир військовозобов’язаних громадян.