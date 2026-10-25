Военные ТЦК и СП. Фото иллюстративное

Украинец с инвалидностью I группы с детства добился отмены штрафа в размере 17 тысяч гривен, который ему назначил территориальный центр комплектования во Львовской области. Бродовский районный суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что факт надлежащего оповещения о необходимости явиться в ТЦК не был доказан. Также при вынесении постановления не получили должной оценки состояние здоровья мужчины и наличие у него отсрочки от мобилизации.

Суд отменил решение о привлечении к административной ответственности и закрыл производство по делу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Что стало основанием для штрафа

Согласно материалам дела, 10 августа 2026 года мужчину доставили в ТЦК сотрудники полиции. При проверке данных в системе "Оберіг" были обнаружены сведения о предполагаемом нарушении правил воинского учета.

Позже, 21 августа, руководитель ТЦК назначил штраф по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Основанием стала неявка по повестке, в которой была указана дата прибытия: 20 июля 2026 года.

Почему суд не согласился с доводами ТЦК

В центре судебного разбирательства оказались обстоятельства отправки повестки. ТЦК ссылался на то, что почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата по месту проживания. Однако данные отслеживания показали, что соответствующая отметка была сделана 21 июля, на следующий день после назначенной даты явки.

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Состояние здоровья и отсрочка

Медицинские документы подтверждали, что мужчина имеет бессрочную инвалидность I группы с детства, диагноз F72 — тяжелую умственную отсталость — и нуждается в постоянном постороннем уходе и наблюдении. Суд обратил внимание, что эти обстоятельства должны были получить надлежащую правовую оценку при рассмотрении дела.

Выписка из приложения "Резерв+" также подтверждала наличие отсрочки от мобилизации в соответствии с законодательством. По мнению суда, сведения в информационной системе о неявке сами по себе не доказывают состав административного правонарушения.

При рассмотрении дела суд сослался на статьи 245 и 280 КУоАП, которые требуют всестороннего и объективного выяснения обстоятельств административного правонарушения. Суд удовлетворил иск мужчины, восстановил срок обращения, отменил постановление о штрафе и закрыл производство. Основанием стало отсутствие доказанных события и состава административного правонарушения согласно пункту 1 части первой статьи 247 КУоАП.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто из украинских военнослужащих сможет уволиться из армии уже в начале следующего года.

Также Новини.LIVE сообщали, что гласит закон относительно ночных визитов сотрудников ТЦК в дома и квартиры военнообязанных граждан.