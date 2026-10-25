Штраф ТЦК на 17 тысяч гривен отменили после обращения в суд
Украинец с инвалидностью I группы с детства добился отмены штрафа в размере 17 тысяч гривен, который ему назначил территориальный центр комплектования во Львовской области. Бродовский районный суд рассмотрел обстоятельства дела и пришел к выводу, что факт надлежащего оповещения о необходимости явиться в ТЦК не был доказан. Также при вынесении постановления не получили должной оценки состояние здоровья мужчины и наличие у него отсрочки от мобилизации.
Суд отменил решение о привлечении к административной ответственности и закрыл производство по делу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Что стало основанием для штрафа
Согласно материалам дела, 10 августа 2026 года мужчину доставили в ТЦК сотрудники полиции. При проверке данных в системе "Оберіг" были обнаружены сведения о предполагаемом нарушении правил воинского учета.
Позже, 21 августа, руководитель ТЦК назначил штраф по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Основанием стала неявка по повестке, в которой была указана дата прибытия: 20 июля 2026 года.
Почему суд не согласился с доводами ТЦК
В центре судебного разбирательства оказались обстоятельства отправки повестки. ТЦК ссылался на то, что почтовое отправление вернулось с отметкой об отсутствии адресата по месту проживания. Однако данные отслеживания показали, что соответствующая отметка была сделана 21 июля, на следующий день после назначенной даты явки.
Суду не предоставили достаточных доказательств того, что почтовый оператор выполнил предусмотренные правилами действия для информирования мужчины о заказном письме.
Состояние здоровья и отсрочка
Медицинские документы подтверждали, что мужчина имеет бессрочную инвалидность I группы с детства, диагноз F72 — тяжелую умственную отсталость — и нуждается в постоянном постороннем уходе и наблюдении. Суд обратил внимание, что эти обстоятельства должны были получить надлежащую правовую оценку при рассмотрении дела.
Выписка из приложения "Резерв+" также подтверждала наличие отсрочки от мобилизации в соответствии с законодательством. По мнению суда, сведения в информационной системе о неявке сами по себе не доказывают состав административного правонарушения.
При рассмотрении дела суд сослался на статьи 245 и 280 КУоАП, которые требуют всестороннего и объективного выяснения обстоятельств административного правонарушения. Суд удовлетворил иск мужчины, восстановил срок обращения, отменил постановление о штрафе и закрыл производство. Основанием стало отсутствие доказанных события и состава административного правонарушения согласно пункту 1 части первой статьи 247 КУоАП.
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