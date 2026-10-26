Украинский нардеп Федор Вениславский. Фото: УНИАН

Украинским военнослужащим не стоит рассчитывать на одновременное увольнение из армии до завершения военного положения, однако для отдельных категорий защитников могут определить специальные условия завершения службы. Министерство обороны разрабатывает механизм, который должен учитывать продолжительность службы и обстоятельства участия в боевых действиях. Речь идет о военных, которые находятся на фронте длительное время, а также о получивших ранения.

Конкретные критерии и сроки возможного увольнения пока не утверждены, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Об этом заявил народный депутат Федора Вениславского, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Кого могут включить в новый механизм

При подготовке предложений особое внимание уделяют военнослужащим, которые выполняют боевые задачи с 2014 года или присоединились к армии после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Также среди возможных критериев упоминаются длительное пребывание в зоне боевых действий и полученные ранения. При этом утвержденного списка военнослужащих, которые смогут воспользоваться будущей процедурой, пока нет.

Как пояснил депутат, задача заключается в том, чтобы сделать перспективы завершения службы более понятными для военных. Власти намерены учитывать продолжительность участия в боевых действиях и другие обстоятельства прохождения службы. Однако пока речь идет о разработке алгоритма, а не о действующих правилах демобилизации. Парламент ожидает от Министерства обороны конкретных предложений.

Почему массовая демобилизация не рассматривается

Вениславский считает, что всеобщее увольнение из армии до окончания военного положения в нынешних условиях нереалистично. Вместо этого обсуждается возможность применения отдельных условий к определенным категориям защитников. При разработке механизма важно соблюдать принцип справедливости, чтобы военные с длительным боевым опытом понимали, на каких условиях и когда они потенциально смогут завершить службу.

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"Вопрос демобилизации до окончания правового режима военного положения не может стоять априори. Это ситуация, которая недопустима ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения здравой логики. Министерство обороны в настоящее время разрабатывает соответствующий алгоритм справедливого увольнения с военной службы отдельных категорий лиц. Мы ожидаем от Министерства обороны, опять же, соблюдения принципа справедливости", — заявил Вениславский.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что гласит закон Украины относительно визитов представителей ТЦК и СП в дома военнообязанных граждан.

Также Новини.LIVE сообщали, как украинец добился отмены штрафа, наложенного ТЦК, благодаря обращению в суд и предоставлению неопровержимых доказательств.