Українські військовослужбовці на фронті. Ілюстративне фото

Питання щодо звільнення військовослужбовців, які тривалий час перебувають у війську, залишається відкритим. Командир роти безпілотників 23-го штурмового полку "Хартія" Юрій Бутусов вважає, що зміни в правилах бронювання не призведуть до автоматичного вирішення цієї проблеми.

Про це він заявив в інтерв’ю Radio NV, коментуючи перспективи демобілізації після перегляду умов бронювання працівників, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Для зміни порядку проходження служби необхідний системний підхід до комплектування армії. Без попереднього планування розраховувати на суттєві зміни не доводиться.

Чому демобілізація залежить від планування

Юрій Бутусов звернув увагу на необхідність оцінити кадрові потреби Збройних сил та наявні людські ресурси в цивільному секторі. Державі, на його думку, важливо визначити, скільки людей потрібно армії та яких фахівців можна залучити до служби без шкоди для критичної інфраструктури та оборонної промисловості.

Що може змінити підхід до звільнення військових

Під час планування, як пояснив командир, необхідно враховувати вік громадян, стан здоров’я та придатність до військової служби. На основі цих даних можна визначити потреби підрозділів і вибудувати послідовність залучення військовозобов’язаних.

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Юрій Бутусов вважає, що мобілізаційний план має враховувати конкретні кадрові завдання, а не зводитися виключно до загальної кількості людей, яких необхідно залучити.

Військовий також заявив, що в Україні, за його оцінкою, відсутнє повноцінне планування мобілізації. Він пов’язав цю проблему з практикою доставки військовозобов’язаних до ТЦК безпосередньо з вулиць. При цьому Бутусов не назвав термінів можливої демобілізації й не стверджував, що зміни в бронюванні призведуть до звільнення тих, хто давно служить. Конкретних рішень з цього питання в його заяві не прозвучало.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше повідомляли, що важливо знати військовозобов’язаним громадянам для продовження відстрочки від мобілізації. Не в кожному випадку вона продовжується в автоматичному режимі.

Також Новини.LIVE писали про випадок, коли українець добровільно прибув до ТЦК, пройшов ВВК, але відмовився вирушати на службу і потрапив під суд.