Чоловік спілкується з людиною у військовій формі. Фото: Одеський обласний ТЦК на СП

На Хмельниччині чоловіка засудили до ув'язнення за ухилення від мобілізації. Спочатку він добровільно прийшов до ТЦК, заявивши про бажання служити, але після проходження військово-лікарської комісії передумав. Чоловік пояснював відмову проблемами зі здоров'ям. Суд не погодився замінити реальне ув'язнення випробувальним строком.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вирок Білогірського районного суду Хмельницької області.

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Чоловік відмовився служити

За матеріалами справи, наприкінці березня 2025 року житель Хмельниччини добровільно прийшов до територіального центру комплектування та повідомив, що хоче проходити військову службу. Водночас він попередив працівників ТЦК про проблеми зі здоров'ям.

31 березня чоловік пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до служби у військових частинах забезпечення, підрозділах логістики, зв'язку, охорони, медичних та інших допоміжних підрозділах. Того ж вечора він отримав повістку з вимогою прибути до ТЦК 1 квітня о 06:00 для відправлення до військової частини. Однак чоловік заявив, що через захворювання не зможе служити і наступного ранку не з'явився.

Отримував психіатричну допомогу

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину. Його адвокат наполягав на мінімальному покаранні з випробувальним строком. Суд дослідив медичні документи чоловіка. Зокрема, з'ясувалося, що він звертався по психіатричну допомогу та проходив лікування. Водночас судово-психіатрична експертиза встановила, що наявний розлад не позбавляв його здатності усвідомлювати власні дії та керувати ними.

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Яке покарання призначили

Білогірський районний суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Йому призначили три роки позбавлення волі. Це мінімальне покарання за цією статтею. Суд відмовив у звільненні від відбування покарання з випробуванням.

Новини.LIVE повідомляли, що Верховний Суд скасував рішення про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. Військовозобов'язаний не з'явився до ТЦК після отримання повістки, але згодом пройшов ВЛК та оформив бронювання. Суди нижчих інстанцій передали його на поруки трудовому колективу. Верховний Суд скасував ці рішення та направив справу на новий розгляд.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про чоловіка з Житомирщини, який проігнорував повістку щодо військового обліку. Після отримання документа та письмового попередження він не виконав вимоги ТЦК. У суді обвинувачений повністю визнав провину та погодився на спрощений розгляд справи. Коростишівський районний суд визнав його винним в ухиленні від військового обліку та призначив штраф 5100 гривень.

Раніше Новини.LIVE писали, що житель Черкащини після проходження ВЛК відмовився отримувати повістку на відправлення до військової частини. Чоловік письмово повідомив ТЦК, що не бажає служити, та не прибув у призначений час. Суд врахував обставини справи, зокрема тяжке захворювання обвинуваченого, і замість позбавлення волі призначив йому штраф 17 тисяч гривень.