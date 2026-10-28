Мужчина разговаривает с человеком в военной форме. Фото: Одесский областной ТЦК на СП

В Хмельницкой области мужчину приговорили к тюремному заключению за уклонение от мобилизации. Сначала он добровольно явился в ТЦК, заявив о желании служить, но после прохождения военно-медицинской комиссии передумал. Мужчина объяснял отказ проблемами со здоровьем. Суд не согласился заменить реальное лишение свободы испытательным сроком.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приговор Белогорского районного суда Хмельницкой области.

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Мужчина отказался служить

Согласно материалам дела, в конце марта 2025 года житель Хмельницкой области добровольно явился в территориальный центр комплектования и сообщил, что хочет проходить военную службу. При этом он предупредил сотрудников ТЦК о проблемах со здоровьем.

31 марта мужчина прошел военно-медицинскую комиссию. Его признали годным к службе в воинских частях обеспечения, подразделениях логистики, связи, охраны, медицинских и других вспомогательных подразделениях. В тот же вечер он получил повестку с требованием явиться в ТЦК 1 апреля в 06:00 для отправки в воинскую часть. Однако мужчина заявил, что из-за заболевания не сможет служить, и на следующее утро не явился.

Получал психиатрическую помощь

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину. Его адвокат настаивал на минимальном наказании с испытательным сроком. Суд изучил медицинские документы мужчины. В частности, выяснилось, что он обращался за психиатрической помощью и проходил лечение. В то же время судебно-психиатрическая экспертиза установила, что имеющееся расстройство не лишало его способности осознавать собственные действия и управлять ими.

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Какое наказание назначили

Белогорский районный суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Ему назначили три года лишения свободы. Это минимальное наказание по данной статье. Суд отказал в освобождении от отбывания наказания с испытательным сроком.

Новини.LIVE сообщали, что Верховный Суд отменил решение об освобождении мужчины от уголовной ответственности за уклонение от мобилизации. Военнообязанный не явился в ТЦК после получения повестки, но впоследствии прошел ВЛК и оформил бронирование. Суды низших инстанций передали его на поруки трудовому коллективу. Верховный Суд отменил эти решения и направил дело на новое рассмотрение.

Кроме того, Новини.LIVE рассказывали о мужчине из Житомирской области, который проигнорировал повестку о прохождении военного учета. После получения документа и письменного предупреждения он не выполнил требования ТЦК. В суде обвиняемый полностью признал вину и согласился на упрощенное рассмотрение дела. Коростышевский районный суд признал его виновным в уклонении от воинского учета и назначил штраф в размере 5100 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что житель Черкасской области после прохождения ВЛК отказался получать повестку на отправку в воинскую часть. Мужчина письменно сообщил ТЦК, что не желает служить, и не явился в назначенное время. Суд учел обстоятельства дела, в частности тяжелое заболевание обвиняемого, и вместо лишения свободы назначил ему штраф в размере 17 тысяч гривен.