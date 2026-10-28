Жіноча мобілізація в Україні. Ілюстративне фото

Обов’язкову мобілізацію жінок в Україні запроваджувати не планують. Відповідних законодавчих ініціатив у Верховній Раді наразі немає. Таких пропозицій не надходило й від Міністерства оборони чи командування Збройних сил України.

Депутат парламенту Федір Веніславський в інтерв’ю Новини.LIVE виключив можливість швидких змін, які дозволили б мобілізувати чоловіків віком до 25 років.

Реклама

Що відомо про можливу мобілізацію жінок

У перспективі депутати можуть обговорити інше питання. Йдеться про зниження верхньої вікової межі для військовозобов’язаних. Федір Веніславський наголосив, що наразі немає планів щодо запровадження обов’язкового призову жінок до лав ЗСУ. Обговорення можливого зниження вікового порогу для чоловіків та питання залучення жінок до мобілізаціїне слід змішувати: у заяві депутата йдеться про відсутність відповідних ініціатив.

Окремо Веніславський припустив, що в майбутньому парламент може повернутися до питання про верхню вікову межу перебування на військовій службі. Серед можливих варіантів він назвав зниження нинішньої межі з 60 до 55 або 50 років. Однак на момент заяви офіційних рішень та зареєстрованих законопроектів з цього питання не було.

Можливий перегляд вікових обмежень поки що залишається предметом майбутніх дискусій, а не затвердженою зміною правил мобілізації. Незважаючи на те, що відповідні чутки регулярно з’являються, більшість українських депутатів наголошують, що не підтримають обов’язкову мобілізацію жінок у разі внесення такої пропозиції до парламенту.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в ТЦК пояснили, якій категорії військовозобов’язаних громадян слід продовжувати відстрочку від мобілізації не в автоматичному режимі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що суд розглянув справу чоловіка, який добровільно з’явився до ТЦК, але після проходження ВЛК відмовився служити через проблеми зі здоров’ям.