Яким був Олександр Борис. Фото з архіву родини військовослужбовця

Родина Олександра Бориса з Ніжина Чернігівської області зіткнулася з ситуацією, яка викликала сумніви щодо роботи ТЦК. У жовтні 2026 року родичі отримали повістку, оформлену на ім’я сина, який загинув навесні 2022 року. У документі містилася вимога з’явитися для уточнення реєстраційних даних. За словами батька, деякі відомості у повістці збігалися з його особистими даними, тоді як ім’я та рік народження були вказані як дані загиблого сина.

У Чернігівському обласному ТЦК повідомили, що обставини події зараз перевіряють у службовому порядку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

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Що виявив батько загиблого воїна

Лист надійшов 19 жовтня. Батько Героя України розповів журналістам, що спочатку не звернув уваги на ім’я одержувача, однак після відкриття конверта виявив повістку на ім’я сина. За його словами, у документі були вказані прізвище, ім’я та по батькові загиблого військовослужбовця, а день і місяць народження та адреса реєстрації збігалися з даними батька. Чоловік заявив, що після загибелі сина передав до районного ТЦК документи, що підтверджували його смерть.

Олександр Борис загинув 15 березня 2022 року поблизу Мар’їнки Донецької області. Йому посмертно присвоїли звання Героя України. Після отримання повістки родичі вирушили до Ніжинського районного ТЦК, щоб з’ясувати, чому документ було оформлено на ім’я загиблого. Пізніше керівник районного центру прийшов до родини та вибачився за дії підлеглих.

Перевірка триває

У Чернігівському обласному ТЦК підтвердили, що за фактом надсилання повістки проводиться службова перевірка. Її завдання полягає в тому, щоб встановити обставини підготовки документа та причини, через які його було надіслано родині загиблого військовослужбовця.

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Остаточні результати перевірки публічно поки що не оголошені, тому робити висновки щодо причин того, що сталося, передчасно.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що під час силової мобілізації представники ТЦК не дозволили військовозобов’язаному чоловіку відвести додому його собаку.

Раніше Новини.LIVE цитували Федора Веніславського, який пояснив, чому військовослужбовцям не варто розраховувати на одночасне звільнення з армії.