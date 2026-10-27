Каким был Александр Борис. Фото из архива семьи военнослужащего

Семья Александра Бориса из Нежина Черниговской области столкнулась с ситуацией, вызвавшей вопросы к работе ТЦК. В октябре 2026 года родственники получили повестку, оформленную на имя сына, погибшего весной 2022 года. В документе содержалось требование явиться для уточнения учетных данных. По словам отца, некоторые сведения в повестке совпадали с его личными данными, тогда как имя и год рождения были указаны от погибшего сына.

В Черниговском областном ТЦК сообщили, что обстоятельства произошедшего сейчас проверяют в служебном порядке, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне".

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Что обнаружил отец погибшего воина

Письмо пришло 19 октября. Отец Героя Украині рассказал журналистам, что сначала не обратил внимания на имя получателя, однако после вскрытия конверта обнаружил повестку на имя сына. По его словам, в документе были указаны фамилия, имя и отчество погибшего военнослужащего, а день и месяц рождения и адрес регистрации совпадали с данными отца. Мужчина заявил, что после гибели сына передал в районный ТЦК документы, подтверждавшие его смерть.

Александр Борис погиб 15 марта 2022 года возле Марьинки Донецкой области. Ему посмертно присвоили звание Героя Украины. После получения повестки родственники отправились в Нежинский районный ТЦК, чтобы выяснить, почему документ был оформлен на имя погибшего. Позднее начальник районного центра пришел к семье и извинился за действия подчиненных.

Проверка продолжается

В Черниговском областном ТЦК подтвердили, что по факту отправки повестки проводится служебная проверка. Ее задача заключается в том, чтобы установить обстоятельства подготовки документа и причины, по которым он был направлен семье погибшего военнослужащего.

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Окончательные результаты проверки публично пока не объявлены, поэтому делать выводы о причинах произошедшего преждевременно.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что во время силовой мобилизации представители ТЦК не позволили военнообязанному мужчине отвести домой его собаку.

Ранее Новини.LIVE цитировали Федора Вениславского, который объяснил, почему военнослужащим не стоит рассчитывать на одновременное увольнение из армии.