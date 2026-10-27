Работа следователей на месте задержания подозреваемого. Фото: ГБР

В Днепропетровской области задержали исполняющего обязанности начальника группы психологической поддержки персонала одного из районных ТЦК Донецкой области. Он предлагал военнослужащим за деньги помочь с переводом в другие подразделения и исключением из воинского учета. В материалах дела фигурируют три эпизода, а общая сумма предполагаемой неправомерной выгоды составляет 15 500 долларов.

После одного из денежных переводов чиновнику сообщили о подозрении, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ГБР.

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В конце августа к должностному лицу обратился знакомый военнослужащий с просьбой помочь его брату перевестись в другую воинскую часть ближе к месту жительства. За содействие в переводе в сентябре чиновник, по данным следствия, получил 4500 долларов. Позже он потребовал с обоих братьев по 5500 долларов за влияние на принятие решений об исключении их из воинского учета.

Что известно о задержании и мере пресечения

Тринадцатого октября чиновник ТЦК получил от военнослужащих 11 тысяч долларов, после чего его задержали в Днепропетровской области. Подозрение касается возможного получения неправомерной выгоды с использованием служебного положения, а также влияния на принятие решений уполномоченными лицами.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 266 240 гривен. Прокурор подал апелляционную жалобу на это решение. Расследование продолжается, а виновность подозреваемого должен установить суд.

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