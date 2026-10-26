Судебное решение. Фото иллюстративное

Проживающий в Германии мужчина добился в суде отмены сведений о нарушении правил воинского учета, которые внесли в реестр "Оберіг". Он покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения, однако впоследствии в приложении "Резерв+" обнаружил отметку о нарушении и розыске из-за неявки по повестке. Николаевский окружной административный суд установил, что территориальный центр комплектования не предоставил доказательств отправки ему документа в предусмотренном законом порядке.

В результате суд признал действия ТЦК противоправными и обязал удалить соответствующие сведения из реестра, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Реклама

Как появилась отметка в реестре

В деле указано, что в военно-учетном документе мужчины, сформированном в январе 2026 года, содержалась информация о нарушении из-за неявки в ТЦК. В ответ на адвокатский запрос территориальный центр сообщил, что оформил повестку с требованием прибыть 2 июня 2025 года для уточнения учетных данных. Однако подтверждений ее фактической отправки суду не предоставили. Сам мужчина заявлял, что повесток не получал и ранее сообщал ТЦК о проживании в Германии.

Почему суд не принял доводы военкомов

При рассмотрении дела были изучены правила оповещения военнообязанных, предусмотренные законодательством и постановлением Кабинета министров № 560. Если повестку отправляют по почте, факт оповещения должен подтверждаться информацией или документами почтового оператора. В данном случае в материалах находилась копия повестки, но доказательств ее отправки адресату не было. ТЦК также не подал отзыв на иск и не предоставил других документов, которые подтверждали бы соблюдение установленной процедуры.

Суд полностью удовлетворил иск мужчины и признал противоправными действия ТЦК по внесению информации о нарушении воинского учета в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Территориальный центр обязали удалить соответствующие сведения. Кроме того, суд постановил взыскать в пользу истца судебный сбор за счет бюджетных средств ответчика.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE цитировали украинского нардепа Федора Вениславского, который сделал важное заявление о будущей демобилизации военнослужащих.

Также Новини.LIVE информировали о законе, который следует знать на случай ночных визитов в частное жилье представителей ТЦК и СП.