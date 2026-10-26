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Головна ТЦК ТЦК подав до суду на українця, який виїхав з країни: чим завершилася справа

ТЦК подав до суду на українця, який виїхав з країни: чим завершилася справа

Ua ru
26 жовтня 2026 20:55
Штраф для військовозобов’язаного українця за кордоном: суд відмовив ТЦК Ілюстративне фото
Судове рішення. Ілюстративне фото

Чоловік, який проживає в Німеччині, домігся в суді скасування відомостей про порушення правил військового обліку, які були внесені до реєстру "Оберіг". Він покинув Україну ще до початку повномасштабного вторгнення, проте згодом у додатку "Резерв+" виявив відмітку про порушення та розшук через неявку за повісткою. Миколаївський окружний адміністративний суд встановив, що територіальний центр комплектування не надав доказів надсилання йому документа в передбаченому законом порядку.

У результаті суд визнав дії ТЦК протиправними та зобов’язав видалити відповідні відомості з реєстру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

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Як з’явилася відмітка в реєстрі

У справі зазначено, що у військово-обліковому документі чоловіка, сформованому в січні 2026 року, містилася інформація про порушення через неявку до ТЦК. У відповідь на адвокатський запит територіальний центр повідомив, що оформив повістку з вимогою з’явитися 2 червня 2025 року для уточнення облікових даних. Однак підтверджень її фактичного надсилання суду не надали. Сам чоловік заявляв, що повісток не отримував і раніше повідомляв ТЦК про проживання в Німеччині.

Чому суд не прийняв доводи військкоматів

Під час розгляду справи було вивчено правила оповіщення військовозобов’язаних, передбачені законодавством та постановою Кабінету міністрів № 560. Якщо повістку надсилають поштою, факт оповіщення має підтверджуватися інформацією або документами поштового оператора. У даному випадку в матеріалах справи була копія повістки, але доказів її відправлення адресату не було. ТЦК також не подав відгук на позов і не надав інших документів, які б підтверджували дотримання встановленої процедури.

Суд повністю задовольнив позов чоловіка та визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення інформації про порушення військового обліку до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Територіальний центр зобов’язали видалити відповідні відомості. Окрім того, суд постановив стягнути на користь позивача судовий збір за рахунок бюджетних коштів відповідача.

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Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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