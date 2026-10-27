Робота слідчих на місці затримання підозрюваного. Фото: ДБР

У Дніпропетровській області затримали виконуючого обов’язки начальника групи психологічної підтримки персоналу одного з районних ТЦК Донецької області. Він пропонував військовослужбовцям за гроші допомогти з переведенням до інших підрозділів та виключенням з військового обліку. У матеріалах справи фігурують три епізоди, а загальна сума ймовірної неправомірної вигоди становить 15 500 доларів.

Після одного з грошових переказів чиновнику повідомили про підозру, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ДБР.

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Наприкінці серпня до посадової особи звернувся знайомий військовослужбовець із проханням допомогти його братові перевестися в іншу військову частину ближче до місця проживання. За сприяння у переведенні у вересні чиновник, за даними слідства, отримав 4500 доларів. Пізніше він вимагав від обох братів по 5500 доларів за вплив на прийняття рішень про виключення їх із військового обліку.

Що відомо про затримання та запобіжний захід

Тринадцятого жовтня чиновник ТЦК отримав від військовослужбовців 11 тисяч доларів, після чого його затримали в Дніпропетровській області. Підозра стосується можливого отримання неправомірної вигоди з використанням службового становища, а також впливу на прийняття рішень уповноваженими особами.

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 266 240 гривень. Прокурор подав апеляційну скаргу на це рішення. Розслідування триває, а вину підозрюваного має встановити суд.

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