Пес Леон остался без хозяина. Фото: Telegram

В Кременчуге Полтавской области питбуля по кличке Леон обнаружили привязанным к скамейке в парке "Приднепровский". Рядом с собакой оставили записку с просьбой найти ей приют. Автор сообщил, что хозяина забрали в ТЦК, и охарактеризовал пса как доброго и послушного.

История получила огласку после публикаций в местных СМИ, сообщают Новини.LIVE.

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Как Леон оказался у коммунальщиков

После обнаружения собаку передали сотрудникам коммунального предприятия "Спецсервис-Кременчуг". По сообщениям местных изданий, пес находился в стрессовом состоянии, поэтому для его безопасного перемещения специалистам пришлось использовать успокоительное средство.

Работники предприятия рассказали, что Леон дружелюбный, контактный и знает основные команды. После публикаций о собаке появились люди, готовые взять ее к себе. Среди тех, кто заинтересовался судьбой питбуля, были женщины, желавшие познакомиться с ним перед тем, как принять решение.

Чем закончилась история

Леону удалось найти новых хозяев, и он покинул коммунальное учреждение. Таким образом, поиск семьи для собаки завершился благополучно. При этом обстоятельства, изложенные в записке, независимо не подтверждены. Однако важно, что собаку не оставили в одиночестве на улице, и у нее появились новые хозяева.

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