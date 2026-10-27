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Главная ТЦК Мобилизация прямо на улице: ТЦК не позволили человеку забрать собаку

Мобилизация прямо на улице: ТЦК не позволили человеку забрать собаку

Ua ru
27 октября 2026 19:31
Позаботьтесь о собаке: ТЦК отказали мужчине в праве попрощаться с питомцем Telegram
Пес Леон остался без хозяина. Фото: Telegram

В Кременчуге Полтавской области питбуля по кличке Леон обнаружили привязанным к скамейке в парке "Приднепровский". Рядом с собакой оставили записку с просьбой найти ей приют. Автор сообщил, что хозяина забрали в ТЦК, и охарактеризовал пса как доброго и послушного.

История получила огласку после публикаций в местных СМИ, сообщают Новини.LIVE

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Как Леон оказался у коммунальщиков

После обнаружения собаку передали сотрудникам коммунального предприятия "Спецсервис-Кременчуг". По сообщениям местных изданий, пес находился в стрессовом состоянии, поэтому для его безопасного перемещения специалистам пришлось использовать успокоительное средство.

Работники предприятия рассказали, что Леон дружелюбный, контактный и знает основные команды. После публикаций о собаке появились люди, готовые взять ее к себе. Среди тех, кто заинтересовался судьбой питбуля, были женщины, желавшие познакомиться с ним перед тем, как принять решение.

Чем закончилась история

Леону удалось найти новых хозяев, и он покинул коммунальное учреждение. Таким образом, поиск семьи для собаки завершился благополучно. При этом обстоятельства, изложенные в записке, независимо не подтверждены. Однако важно, что собаку не оставили в одиночестве на улице, и у нее появились новые хозяева. 

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Напомним, ранее Новини.LIVE писали о том, что в украинском парламенте могут разработать механизм, позволяющий демобилизировать часть военнослужащих. 

Также Новини.LIVE сообщали, что украинца из Германии хотели оштрафовать представители ТЦК несмотря на то, что он давно живет за границей. 

Кременчуг мобилизация ТЦК и СП военнообязанные питбуль
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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