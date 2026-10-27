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Головна ТЦК Мобілізація просто на вулиці: ТЦК не дозволили людині забрати собаку

Мобілізація просто на вулиці: ТЦК не дозволили людині забрати собаку

Ua ru
27 жовтня 2026 19:31
Подбайте про собаку: ТЦК відмовили чоловіку у праві попрощатися з улюбленцем Telegram
Пес Леон залишився без господаря. Фото: Telegram

У Кременчуці Полтавської області пітбуля на прізвисько Леон виявили прив’язаним до лавки в парку «Придніпровський». Поруч із собакою залишили записку з проханням знайти їй притулок. Автор повідомив, що господаря забрали до ТЦК, і охарактеризував пса як доброго та слухняного.

Історія набула розголосу після публікацій у місцевих ЗМІ, повідомляють Новини.LIVE.

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Як Леон опинився у комунальників

Після виявлення собаку передали співробітникам комунального підприємства "Спецсервіс-Кременчук". За повідомленнями місцевих видань, пес перебував у стресовому стані, тому для його безпечного переміщення фахівцям довелося застосувати заспокійливий засіб.

Працівники підприємства розповіли, що Леон доброзичливий, товариський і знає основні команди. Після публікацій про собаку з’явилися люди, готові взяти її до себе. Серед тих, хто зацікавився долею пітбуля, були жінки, які хотіли познайомитися з ним, перш ніж прийняти рішення.

Чим закінчилася історія

Леону вдалося знайти нових господарів, і він покинув комунальну установу. Таким чином, пошук сім’ї для собаки завершився успішно. При цьому обставини, викладені в записці, незалежно не підтверджені. Однак важливо, що собаку не залишили на вулиці напризволяще, і в неї з’явилися нові господарі.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали про те, що в українському парламенті можуть розробити механізм, який дозволить демобілізувати частину військовослужбовців.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українця з Німеччини хотіли оштрафувати представники ТЦК попри те, що він давно живе за кордоном.

Кременчук мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані пітбуль
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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