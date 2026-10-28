Чоловік спілкується з військовим ТЦК. Фото ілюстративне: Одеський обласний ТЦК на СП

В Україні понад 90% відстрочок від мобілізації продовжуються автоматично. Однак деяким військовозобов'язаним доведеться подавати документи повторно. Також у ТЦК нагадали, що обіцянка роботодавця забронювати працівника ще не означає, що бронювання оформлене, а порушення правил військового обліку можуть стати перешкодою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника групи комунікацій Тернопільського обласного ТЦК та СП майора Віктора Синенького.

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Як продовжити відстрочку

За словами Віктора Синенького, більшість військовозобов'язаних, які вже мають відстрочку, не повинні щоразу подавати нову заяву. Якщо відстрочка не продовжилася, військовозобов'язаному потрібно перевірити, чи збереглися підстави для її отримання. Після цього можна подати запит через застосунок "Резерв+" або підготувати документи відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560.

"Якщо автоматичного продовження не відбулося, слід перевірити наявність підстав для відстрочки та за потреби згенерувати відповідний запит на відстрочку у мобільному застосунку Резерв+", — пояснив Віктор Синенький.

Він додав, що документи для оформлення відстрочки через ТЦК потрібно передавати через центри надання адміністративних послуг. Після розгляду документів комісія ухвалює рішення. Якщо відстрочку погодили, відповідний статус з'явиться у "Резерв+". У разі відмови військовозобов'язаному надішлють письмове повідомлення поштою.

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Як перевірити бронювання

Віктор Синенький наголосив, що працівникам не варто покладатися лише на слова керівництва підприємства щодо оформлення бронювання.

"Щодо бронювання, пам'ятайте, що усні запевнення роботодавця не є підтвердженням бронювання", — застеріг майор.

За його словами, перевіряти потрібно саме військово-обліковий статус у застосунку "Резерв+". Для оформлення бронювання за загальним порядком людина повинна офіційно працювати на підприємстві, яке має статус критично важливого. Також її військово-облікові дані мають відповідати вимогам законодавства.

Кого можуть забронювати з порушеннями

За словами Віктора Синенького, порушення правил військового обліку зазвичай не дозволяє оформити бронювання. Саму процедуру проводять через державний портал "Дія".

"Діюче порушення військово-облікового законодавства унеможливлює процес бронювання", — зазначив він.

Віктор Синенький пояснив, що порушення правил військового обліку зазвичай не дозволяє роботодавцю оформити бронювання працівника. Однак для деяких підприємств оборонної промисловості діють інші правила. Вони можуть бронювати військовозобов'язаних, навіть якщо ті мають порушення військово-облікового законодавства.

"Тільки визначені законом окремі критично важливі підприємства у сфері оборонно-промислового комплексу можуть бронювати працівників із порушенням військово-облікового законодавства", — пояснив майор.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов'язаним доведеться звертатися до ЦНАПу, якщо система не змогла автоматично продовжити відстрочку. Це може статися, коли державні реєстри не містять необхідної інформації для підтвердження права на відстрочку. В інших випадках продовження відбувається без повторного подання документів. Перевірити оновлений статус можна в застосунку "Резерв+".

Раніше Новини.LIVE писали, що чоловік не зміг скасувати мобілізацію через суд, хоча в "Резерв+" відображалася інформація про бронювання. Працівник підприємства "Оболонь" оскаржив свій призов до Кіровоградського окружного адміністративного суду. Проте з'ясувалося, що на момент мобілізації роботодавець уже анулював його бронювання в державному реєстрі. Суд відмовив чоловікові в задоволенні позову.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що працівники окремих підприємств оборонно-промислового комплексу можуть отримати тимчасове бронювання навіть за наявності розшуку в "Резерв+". Для таких підприємств передбачений спеціальний механізм бронювання на 45 днів. Він поширюється і на працівників, які порушили правила військового обліку. Відсутність зареєстрованого місця проживання також не перешкоджає застосуванню цього механізму.