Мужчина общается с сотрудником военного ТЦК. Фото иллюстративное: Одесский областной ТЦК на СП

В Украине более 90 % отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически. Однако некоторым военнообязанным придется подавать документы повторно. Также в ТЦК напомнили, что обещание работодателя забронировать работника ещё не означает, что бронирование оформлено, а нарушение правил воинского учёта может стать препятствием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника группы коммуникаций Тернопольского областного ТЦК и СП майора Виктора Синенького.

Реклама

Как продлить отсрочку

По словам Виктора Синенького, большинство военнообязанных, у которых уже есть отсрочка, не должны каждый раз подавать новое заявление. Если отсрочка не продлена, военнообязанному необходимо проверить, сохранились ли основания для ее получения. После этого можно подать запрос через приложение "Резерв+" или подготовить документы в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 560.

"Если автоматического продления не произошло, следует проверить наличие оснований для отсрочки и, при необходимости, сгенерировать соответствующий запрос на отсрочку в мобильном приложении "Резерв+", — пояснил Виктор Синенький.

Он добавил, что документы для оформления отсрочки через ТЦК необходимо подавать через центры предоставления административных услуг. После рассмотрения документов комиссия принимает решение. Если отсрочка одобрена, соответствующий статус появится в "Резерв+". В случае отказа военнообязанному будет отправлено письменное уведомление по почте.

Читайте также:

Как проверить бронирование

Виктор Синенький подчеркнул, что работникам не стоит полагаться только на слова руководства предприятия относительно оформления бронирования.

"Что касается бронирования, помните, что устные заверения работодателя не являются подтверждением бронирования", — предупредил майор.

По его словам, проверять нужно именно военно-учетный статус в приложении "Резерв+". Для оформления бронирования в общем порядке человек должен официально работать на предприятии, имеющем статус критически важного. Также его военно-учетные данные должны соответствовать требованиям законодательства.

Кого могут забронировать с нарушениями

По словам Виктора Синенького, нарушение правил воинского учета, как правило, не позволяет оформить бронирование. Сама процедура проводится через государственный портал "Дія".

"Действующее нарушение законодательства о воинском учете делает процесс бронирования невозможным", — отметил он.

Виктор Синенький пояснил, что нарушение правил воинского учета обычно не позволяет работодателю оформить бронирование работника. Однако для некоторых предприятий оборонной промышленности действуют другие правила. Они могут бронировать военнообязанных, даже если у тех есть нарушения законодательства о воинском учете.

"Только определенные законом отдельные критически важные предприятия в сфере оборонно-промышленного комплекса могут бронировать работников с нарушением законодательства о воинском учете", — пояснил майор.

Также Новини.LIVE сообщали, что военнообязанным придется обращаться в ЦНАП, если система не смогла автоматически продлить отсрочку. Это может произойти, когда государственные реестры не содержат необходимой информации для подтверждения права на отсрочку. В остальных случаях продление происходит без повторной подачи документов. Проверить обновленный статус можно в приложении "Резерв+".

Ранее Новини.LIVE писали, что мужчина не смог отменить мобилизацию через суд, хотя в "Резерв+" отображалась информация о бронировании. Сотрудник предприятия "Оболонь" обжаловал свой призыв в Кировоградский окружной административный суд. Однако выяснилось, что на момент мобилизации работодатель уже аннулировал его бронирование в государственном реестре. Суд отказал мужчине в удовлетворении иска.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что работники отдельных предприятий оборонно-промышленного комплекса могут получить временное бронирование даже при наличии розыска в "Резерв+". Для таких предприятий предусмотрен специальный механизм бронирования на 45 дней. Он распространяется и на работников, нарушивших правила воинского учета. Отсутствие зарегистрированного места жительства также не препятствует применению этого механизма.