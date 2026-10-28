Женская мобилизация в Украине. Фото иллюстративное

Обязательную мобилизацию женщин в Украине вводить не планируют. Соответствующих законодательных инициатив в Верховной Раде сейчас нет. Не поступало таких предложений и от Министерства обороны или командования Вооруженных сил Украины.

Депутат Парламента Федор Вениславский в интервью Новини.LIVE исключил ожидание скорых изменений, которые позволили бы мобилизовать мужчин младше 25 лет.

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Что известно о возможной мобилизации женщин

В перспективе депутаты могут обсудить другой вопрос. Речь идет о снижении верхней возрастной границы для военнообязанных. Федор Вениславский подчеркнул, что сейчас нет планов по введению обязательного призыва женщин в ряды ВСУ. Обсуждения возможного снижения возрастного порога для мужчин и вопрос привлечения женщин к мобилизации не следует смешивать: в заявлении депутата речь идет об отсутствии соответствующих инициатив.

Отдельно Вениславский допустил, что в дальнейшем Парламент может вернуться к вопросу о верхней возрастной границе пребывания на военной службе. Среди возможных вариантов он назвал снижение нынешнего предела с 60 до 55 или 50 лет. Однако на момент заявления официальных решений и зарегистрированных законопроектов по этому вопросу не было.

Возможный пересмотр возрастных рамок пока остается предметом будущих дискуссий, а не утвержденным изменением правил мобилизации. Несмотря на то, что соответствующие слухи регулярно возникают, большинство украинских депутатов подчеркивают, что не поддержат обязательную женскую мобилизацию в случае внесения такого предложения в Парламент.

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