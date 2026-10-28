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Главная ТЦК Демобилизация отдельных категорий военных: какие изменения возможны в конце 2026 года

Демобилизация отдельных категорий военных: какие изменения возможны в конце 2026 года

Ua ru
28 октября 2026 20:16
Увольнение военных: Бутусов назвал главное условие для демобилизации Фото иллюстративное
Украинские военнослужащие на фронте. Фото иллюстративное

Вопрос об увольнении военнослужащих, которые долго находятся в армии, остается открытым. Командир роты беспилотников 23-го штурмового полка "Хартия" Юрий Бутусов считает, что изменения в правилах бронирования не приведут к автоматическому решению этой проблемы.

Об этом он заявил в интервью Radio NV, комментируя перспективы демобилизации после пересмотра условий бронирования работников, сообщает портал Новини.LIVE.

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Для изменения порядка прохождения службы необходим системный подход к комплектованию армии. Без предварительного планирования рассчитывать на существенные перемены не приходится.

Почему демобилизация зависит от планирования

Юрий Бутусов обратил внимание на необходимость оценить кадровые потребности Вооруженных сил и имеющиеся человеческие ресурсы в гражданском секторе. Государству, по его мнению, важно определить, сколько людей требуется армии и каких специалистов можно привлечь к службе без ущерба для критической инфраструктуры и оборонной промышленности.

Что может изменить подход к увольнению военных

При планировании, как пояснил командир, необходимо учитывать возраст граждан, состояние здоровья и пригодность к военной службе. На основе этих данных можно определить потребности подразделений и выстроить последовательность привлечения военнообязанных.

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Юрий Бутусов считает, что мобилизационный план должен учитывать конкретные кадровые задачи, а не сводиться исключительно к общему количеству людей, которых необходимо привлечь.

Военный также заявил, что в Украине, по его оценке, отсутствует полноценное планирование мобилизации. Он связал эту проблему с практикой доставки военнообязанных в ТЦК непосредственно с улиц. При этом Бутусов не назвал сроков возможной демобилизации и не утверждал, что изменения в бронировании приведут к увольнению тех, кто давно служит. Конкретные решения по этому вопросу в его заявлении не прозвучали.

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали, что важно знать военнообязанным гражданам для продления отсрочки от мобилизации. Не в каждом случае она пролонгируется в автоматическом режиме. 

Также Новини.LIVE писали о случае, когда украинец добровольно прибыл в ТЦК, прошел ВВК, но отказался отправляться на службу и попал под суд. 

Верховная Рада война в Украине ТЦК и СП военнообязанные демобилизация
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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